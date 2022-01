'Raadselachtig miniatuurlandschap' geprojecteerd op gebouw Kunstmin

Het idee voor de projectie ontstond tijdens de vorige lockdown. Toen was een video van de hand van kunstenaar Arno Coenen te zien met als thema de gezondheidszorg. Coenen is onder meer bekend van zijn werk in de Rotterdamse Markthal, waarvoor hij het dak heeft ontworpen.

Nu is de video Staging Silence te bewonderen, gemaakt door de Belgische kunstenaar Hans Op de Beeck. Hij neemt de kijker mee naar een bijzondere wereld. “Een raadselachtig, melancholisch en speels miniatuurlandschap wordt op- en afgebouwd voor het oog van de camera,” laat een woordvoerder van de schouwburg weten. Met alledaagse dingen als propjes watten, karton of strooisuiker wordt steeds opnieuw een volledig fictieve, maar toch herkenbare, omgeving opgebouwd. De prachtige soundtrack die te beluisteren is bij de projectie, maakt de betovering compleet.”

Raadselachtig miniatuurlandschap | Foto: Fokko van der Straaten

De projectie staat aan tot en met 13 januari tussen 17.30 uur en 20.00 uur. Het videokunstwerk duurt 45 minuten en speelt continu door. De toegang is vrij en bezoekers kunnen elk moment beginnen of stoppen met kijken. "We hopen dat het voor bezoekers even een hele fijne mentale oppepper is," zei Aline de Jong van Kunstmin destijds over de eerste video die getoond werd op het gebouw.

“Om je een beetje warm te houden, kun je tijdens de projectie ook terecht voor een kopje erwtensoep, warme chocolademelk, koffie/thee of iets anders lekkers bij de openslaande deuren van het Theatercafé.” De tuin van Kunstmin is bovendien feestelijk versierd door basisschoolleerlingen, die gekunsteld hebben met gerecyclede materialen.