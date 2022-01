Uitslaande brand in boerenschuur Den Bommel geblust, paarden gered

Dikke rook als gevolg van de brand in een schuur in Den Bommel. | Foto: AS Media

In een schuur bij een boerderij in Den Bommel op Goeree-Overflakkee heeft maandag een uitslaande brand gewoed. Die brak rond 14:00 uur uit in de schoorsteen van een schuur aan de Omloop. De rook was van heinde en verre te zien.