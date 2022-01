'Blij dat we weer open gaan. Langer dicht is heel erg slecht voor de kinderen'

De basisscholen en middelbare scholen mogen volgende week weer open. Dat heeft het kabinet maandagmiddag besloten. Volgens directeur van scholengroep Lyceum Kralingen in Rotterdam, Ilyas Bagci, was er ook echt geen andere optie. "De kinderen zijn cognitief en sociaal achteruit gegaan. Ze krijgen extra lesuren en bijles om de leervertraging in te halen."