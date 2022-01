Rotterdamse ziekenhuisdirecteuren trots op promotie van Kuipers naar ministerpost

Ernst Kuipers is vanaf volgende week maandag de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De internist treedt dan terug als bestuursvoorzitter van het Erasmus MC in Rotterdam. Zijn collega’s van het Maasstad Ziekenhuis en Franciscus Gasthuis & Vlietland juichen de stap toe.

“Schitterend, een compliment voor de regio”, vindt Peter Langenbach van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid. “Het is iemand die met zijn voeten in de klei staat en hopelijk op die manier een bijdrage aan een andere cultuur kan leveren”, vult Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis & Vlietland met vestigingen in Rotterdam en omstreken aan.

“Dat hij die stap maakt, daar ben ik trots op”, vervolgt Langenbach. “Ernst Kuipers is gedreven. Hij heeft een doel voor ogen, hij weet waar hij naar toe wil. Daar stuurt hij ook op aan. Hij is ook verbindend.”

‘Durft dingen te zeggen’

“Ik ben heel blij dat hij minister wordt”, haakt Tasche oprecht in. “Niet alleen omdat we elkaar goed kennen. Hij is ook een man die dingen durft te zeggen. Het is tijd voor verandering. Het moet slimmer in de zorg en we moeten vooral met elkaar samenwerken. Ik ben ook blij met de komst van Conny Helder. Zij wordt minister van Langdurige Zorg. De disciplines van VWS en Langdurige Zorg grijpen zo in elkaar. Dat is een mooi setje, dacht ik direct.”

Kuipers’ vertrek zal voor de regio een gemis zijn. Tasche: “We werken veel samen. Hij is een goede voorzitter van het regionaal orgaan acute zorg (ROAZ, red). We zien elkaar veel. Niet alleen bij het ROAZ maar ook bij de Rotterdamse ziekenhuizen en het oncologisch overleg. Hij is een prima vertegenwoordiger naar andere instanties in het land.”

Langenbach is blij met de jarenlange ervaring op de werkvloer van Kuipers. “Hij weet hoe het daar gaat. Hij weet welke afwegingen worden gemaakt. Daarnaast heeft hij niet alleen inhoudelijke kennis maar ook bestuurlijke ervaringen. Dat maakt hem vanuit meerdere perspectieven geschikt.”

Opvolger

Voor het ROAZ ziet Tasche ook een goede opvolger klaar staan. “Rob Kievit van het Ikazia Ziekenhuis heeft als vicevoorzitter vaak genoeg meegedraaid. Ik heb volledig vertrouwen in hem.”