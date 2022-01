Vakbond wil extra maatregelen bij heropening scholen: 'Het is een onveilige werkplek. Dat wordt verzwegen'

Voorzitter Peter Althuizen van vakbond Leraren in Actie is boos over de opening van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs

Vakbond Leraren In Actie is boos op minister Slob van Onderwijs omdat hij de basis- en middelbare scholen heropent zonder nieuwe veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen moeten de kans op een coronabesmetting op school verkleinen. "Slob legt de verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek bij de schooldirecteuren. De minister moet controleren of de ventilatie goed is", vindt voorzitter Peter Althuizen. "Hij heeft helemaal niks gedaan."

Althuizen wil dolgraag dat kinderen weer naar school gaan. Op Radio Rijnmond vertelde hij welke maatregelen er genomen kunnen worden: ''Ik wil dat leerlingen verplicht worden om een mondneuskapje te dragen, zowel binnen als buiten de klas. "In de gangen en de hal is het niet goed te controleren of ze het dragen." Ook moeten leerlingen volgens hem verplicht een meter afstand houden. "Dat is ook het advies van de Wereld Gezondheidsorganisatie." Daarnaast vindt de vakbondsleider dat kinderen alleen naar school mogen als ze negatief op corona getest zijn. Als ze geen negatief testbewijs kunnen laten zien, zouden ze volgens hem niet naar school moeten mogen.

Ventilatie controleren

Verder wil hij dat het ministerie van Onderwijs de ventilatie op scholen gaat controleren. "Slob zegt dat scholen verantwoordelijkheid nemen door een CO2-meter in de klas te gebruiken. Maar vervolgens controleert hij niet welke scholen dat doen."

Reden voor de kritiek van Althuizen is dat scholen geen veilige werkplek zijn voor leraren. Dat wordt volgens hem voortdurend verzwegen. "Op allerlei andere plaatsen waar mensen werken gelden wel coronamaatregelen. Maar niet voor leraren. Het is net alsof leraren een aparte groep zijn."

Sommige leraren komen al anderhalf jaar niet op school, zegt Althuizen, "omdat ze onderliggende ziektes hebben of omdat ze een partner hebben met een kwetsbare gezondheid". Besmetting met corona zou hen fataal kunnen worden. Hoeveel leraren thuiszitten, kan Althuizen niet zeggen. "Ze benaderen de vakbond daar meestal niet over omdat ze in gesprek zijn met hun schooldirectie."

'Wachten op de volgende sluiting'

Volgens Althuizen is er geen tegenstelling tussen zijn vakbond die 2200 leden telt, en de schooldirecteuren die het besluit van de minister om de scholen weer te openen juist toejuichen. "Wij willen ook dolgraag de kinderen weer voor onze neus hebben."

Maar de scholen abrupt sluiten zodra het aantal besmettingen oploopt, zoals een week voor de kerstvakantie gebeurde, en ze weer openen als ze teruglopen, heeft volgens hem geen zin. In elk geval niet als scholen geen maatregelen treffen om het aantal besmettingen blijvend terug te dringen.

"Het is logisch dat het aantal besmettingen teruggelopen is. De kinderen hebben net tweeënhalve week thuis gezeten. Dat de scholen nu weer open gaan, is jojobeleid. Het is wachten tot de volgende sluiting."