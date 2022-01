Het weer van vandaag: enkele buien

Vandaag is het bewolkt in het Rijnmondgebied met in de loop van de dag vanuit het noordwesten enkele buien. Vanochtend is het 8 graden, in de loop van de middag daalt de temperatuur naar uiteindelijk 5 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Vanmiddag draait de wind naar het noordwesten en wordt aan zee vrij krachtig.