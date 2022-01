Online fraude: 'Plotseling was de ondernemer zijn pensioen kwijt'

Het overkwam een Rotterdamse ondernemer. Hij dacht te investeren in een nieuwe cryptomunt, maar had niet door dat hij keihard werd opgelicht. Aan het einde van de rit was de man 50 duizend euro kwijt. Dat was bedoeld voor zijn pensioen. De schaamte was zo groot, dat hij het niemand durfde te vertellen, zelfs zijn vrouw niet.

Het is een van de vele voorbeelden waarmee Slachtofferhulp krijgt te maken. De politie verwerkte het afgelopen jaar 100 duizend aangiften van fraudezaken. Het overgrote deel daarvan vond online plaats. Ongeveer een derde daarvan komt bij Slachtofferhulp terecht.

"Wij bieden bijvoorbeeld een luisterend oor", zegt Roy Heerkens van Slachtofferhulp Nederland. "Schuld en schaamte spelen vaak een rol. Veel reacties zijn vaak veroordelend. Dan ben je al een slachtoffer van oplichting en dan word je ook nog eens veroordeeld door je omgeving."

Ook andere vormen van internetfraude nemen de laatste jaren toe. Vrij bekend is de 'kind-in-nood'-fraude, waarbij iemand zich voordoet als een familielid van het slachtoffer met een nieuwe telefoon. "Maar hier zien we inmiddels ook al tal van varianten van, met bijvoorbeeld de 'vriend-in-nood'", legt Heerkens uit. "Al langere tijd bestaat ook de zogenaamde liefde uit het buitenland. Iemand doet zich voor als iemand anders, het slachtoffer wordt verliefd en vervolgens wordt er geld overgemaakt. Vervolgens blijkt die persoon helemaal niet te bestaan."

In het laatste voorbeeld speelt ook de emotionele schade een grote rol. "Naast het geld dat het slachtoffer kwijt is, komt er ook nog liefdesverdriet bovenop. Dat kan zelfs gepaard gaan met psychische klachten."

Zeer geraffineerd

De medewerkers van Slachtofferhulp helpen de slachtoffers bij hun poging het geld terug te krijgen. Daarnaast gaan ze met de slachtoffers in gesprek. Heerkens: "Het is goed dat de mensen hun verhaal kunnen doen. Dat helpt bij de verwerking. Wat we vaak doorgeven is dat deze oplichters vaak heel geraffineerd te werk gaan en dat iedereen het slachtoffer kan worden."

De afgelopen jaren zijn de oplichters steeds vindingrijker geworden. "Op het darkweb zijn kant-en-klare pakketten te koop voor beginnende oplichters, inclusief helpdesk. Je hoeft echt geen IT-specialist te zijn om hiermee aan de slag te gaan. In sommige landen, zoals Nigeria, is er een complete industrie opgebouwd rondom dit soort fraude. Dat is gedurende de coronaperiode alleen maar erger geworden."

"Tijdens de gesprekken geven we dus aan dat iedereen het slachtoffer kan worden. En als het gebeurt, helpt het om erover te praten", besluit Heerkens.