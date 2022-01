Viroloog Osterhaus: Ondanks positieve voortekenen, terughoudend blijven met versoepelingen

Voormalig Erasmus MC-viroloog Ab Osterhaus vindt dat de eerste cijfers over de omikronvariant van het coronavirus nog geen aanleiding geven om de lockdown grotendeels op te heffen. "Het is nog te vroeg. Het is verstandiger om te wachten."

De eerste signalen geven aan dat de omikronvariant minder ziekmakend zou zijn. Osterhaus: "Maar hij gaat wel veel sneller rond en er zijn nog steeds zwakkere mensen die naar het ziekenhuis moeten. Als het virus dan heel snel rondgaat, kan het gebeuren dat al die mensen in één keer naar het ziekenhuis moeten. Op die manier neemt het aantal mensen in het ziekenhuis alsnog heel snel toe."

Alle deskundigen kijken naar de situatie in Engeland en Denemarken, waar de variant al wat langer rond gaat. "We zien in Engeland wel een toename van het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis, maar het zijn er niet zoveel als waar ze vooraf bang voor waren. Maar waar het daar naartoe gaat is nog niet duidelijk."

Ook wijst Osterhaus erop dat in Zuid-Afrika de piek al achter de rug lijkt te zijn. "Maar dat land zit heel anders in elkaar, met een veel jongere populatie. Dus dat is heel moeilijk te vergelijken."

Basisscholen

Maandag werd duidelijk dat de basisscholen volgende week weer open gaan. "Daar is wel een bewust risico mee genomen", oordeelt Osterhaus. "We hebben heel lang in de veronderstelling geleefd dat kinderen geen rol speelden. Maar dat doen ze dus wel. Je ziet het ook bij een influenza-epidemie in de winter. Je zag altijd dat die uitbraak afvlakt in de kerstvakantie. En na de vakantie nam het aantal gevallen weer toe. Dat zul je nu ook zien."

Om die reden spreekt Osterhaus zijn verbazing uit over de hele discussie in Nederland over de vaccinatie van kinderen. "Zeker als je het vergelijkt met andere landen. Daar is het veel minder een discussie. De kans op bijwerkingen bij kinderen is er nagenoeg niet. Volgens de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA is het gewoon veilig."