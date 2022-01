Elf jaar zonder Mister Feyenoord: sterfdag Coen Moulijn in sobere omstandigheden herdacht

Net als vorig jaar konden Feyenoord-supporters vanwege de coronamaatregelen niet bij de kranslegging zijn. Wel stak een aantal van hen net na 11:00 uur buiten het hek symbolisch elf fakkels af.

Voor veel Feyenoorders is Moulijn de grootste speler uit de clubgeschiedenis. Zo wonnen de Rotterdammers met Moulijn in de gelederen meerdere landstitels, de Europa Cup I en de Wereldbeker. Moulijn speelde eind jaren '50, de jaren '60 en begin jaren '70 voor Feyenoord. Hij was razend populair in Rotterdam. Bij thuiswedstrijden van Feyenoord was er zelfs een imitator van de aanvaller.

Op 4 januari 2011 overleed Moulijn op 73-jarige leeftijd.