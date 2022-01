'Chileense anti-regimekunst op pilaren bij Zuidplein moet bewaard blijven'

President Allende liet het leven tijdens de staatsgreep en werd vervangen door een junta onder leiding van generaal Pinochet. In de daaropvolgende jaren werden zeker 130 duizend tegenstanders van het regime opgepakt. Tienduizenden gevangen werden gemarteld.

Een groot aantal Chilenen ontvluchtte Latijns-Amerika en kwamen onder meer via Parijs in Rotterdam terecht. De kunstenaars die hier arriveerden zetten hun strijd tegen de onderdrukking in Chili voort. Die groepen werden in Rotterdam bekend als de Chileense brigades. "Ik was zelf een van de kunstenaars die de Chileense brigades assisteerde met hun schilderingen", zegt Hans Abelman.

Chileense Brigades beschilderen muren in Rotterdam in kader van Chilimanifestatie | Foto: Rob Mieremet, Nationaal Archief/Anefo

Een van de plekken die beschilderd werd, zijn de pilaren bij Zuidplein. Op de pilaren zijn de kleuren van de Chileense vlag te zien. Verder staat er '1976' op en 'door een boycot verslaan de we Chileense junta'.

De Chileen Juan Heinsohn Huala hecht nog altijd veel belang aan de schilderingen. "Deze schilderingen symboliseren de strijd tegen dictatuur in Chili. Het is een teken van solidariteit van Rotterdam met de bevolking van Chili."

Adelman vult aan: "Het hele Zuidplein staat bol van solidariteit, gedenken en herdenken. Verderop staat een beeld waarmee herdacht wordt dat hier twintig mensen in de Tweede Wereldoorlog zijn gefusilleerd. De Chilenen hebben op dezelfde wijze de cultuur van Chili hier gebracht met dichters en kunstenaars. Dus wat je hier ziet op het Zuidplein is een culturele rijkdom die nooit verwijderd mag worden. Zeer recent dreigden fascisten opnieuw aan de macht te komen in Chili. Dat geeft aan hoe belangrijk deze kunst nog is."

Verbouwing

Maar hoe lang blijven de schilderingen op de Zuidplein-pilaren staan met de aanstaande grootse verbouwingsplannen. "Ik krijg berichten van mensen die bang zijn dat er iets met het kunstwerk gaat gebeuren", zegt Huala. "In 2005 hebben we deze schilderingen gerestaureerd. Toen ging al rond dat ze weggehaald zouden worden. Uiteindelijk zijn de pilaren ingepakt met metaal."

"Er kan best een reden zijn dat het weg moet", voegt Adelman daaraan toe. "Als er bijvoorbeeld een nieuw gebouw moet komen, maar je kan niet zomaar cultuurpareltjes verwijderen, zonder dat er gesproken is met de kunstenaars. Dat is denk ik niet gebeurd."

De RET laat weten dat er nog helemaal geen besluit is genomen over de toekomst van de pilaren. De wensen om de kunstwerken te behouden worden meegenomen in de besluitvorming, laat een woordvoerder weten.