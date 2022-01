Nieuwe incidenten vragen veel van brandweer en ambulance: 'We wonen onze mensen uit'

"Het zijn allemaal incidenten die je op een andere manier oplost dan er een voertuig naartoe te sturen", legt hij uit op Radio Rijnmond. "Problemen als de coronacrisis, langdurige stroomuitval of de windhoos in Barendrecht. Daar hebben we weinig ervaring mee, maar ze komen wel op ons af. Er komen ook nieuwe crises aan, zoals klimaat- en energiecrisis. Hoe gaan we daarmee om? Daar is een gezamenlijke aanpak voor nodig, anders ontstaan er nog grotere problemen."

Het personeel moet bij de nieuwe ontwikkelingen worden bijgestaan. Littooij: "We doen een zwaar beroep op onze mensen. We wonen ze uit. We moeten nieuw personeel krijgen om bij crisissen in te kunnen zetten."

De veranderingen in de maatschappij baren de directeur zorgen, zeker als hij kijkt naar de veiligheid van zijn mensen. "Ik had vijf jaar geleden echt niet kunnen bedenken dat we nu steekwerende vesten in de ambulances zouden hebben of dat er tralies gemonteerd moeten worden op brandweerwagens. Maar het is wel de keiharde realiteit. Het is niet alleen de politie die te maken krijgt met een verharding van de samenleving."

Vuurwerkverbod

Littooij hoopt dat komend jaar in ieder geval het vuurwerkverbod een vervolg krijgt. "We hadden dit jaar er vorig jaar rond de 350 incidenten", legt hij uit. "In de jaren ervoor waren dat er tussen de 700 en 800. Daarmee kun je de conclusie trekken dat het vuurwerkverbod zijn vruchten afwerpt. De helft aan incidenten, de helft aan branden en de helft aan slachtoffers. Het is de vraag of vuurwerk het waard is om zoveel schade te hebben. Ik denk van niet."