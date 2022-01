Balletles, met de tram naar school en vaker mee naar tante: gratis OV voor kinderen in Rotterdam

'Ik wil naar ballet'

Jaella Supriana nam de tram om boodschappen te doen met haar moeder Felicia Duggan. Tijdens de reis vertelde een RET-medewerker hen over het vrij reizen voor kinderen. Eigenlijk vindt Jaella de auto fijner dan de tram, want "hier is het kouder." Maar Jaella accepteert het aanbod voor gratis openbaar vervoer graag, want dan kan ze vaker na school mee op stap met haar moeder.

Jaelle Supriana gaat naar de supermarkt | Foto: Rijnmond

Jaella weet gelijk wie ze dankzij het vrij reizen vaker gaat zien: "Tante!" Als moeder van drie kinderen wilde Felicia niet elke keer 16 euro betalen om naar haar zus te gaan. Nu verdwijnt die belemmering en kan zij haar kinderen gratis meenemen. Jaella verheugt zich er al op: "Daar kan ik met auto’s spelen."

Moeder Felicia vertelt dat haar dochter naar de dierentuin en de ballenbak wil met het openbaar vervoer. "Ballet," voegt Jaella zelf toe. Ze staat nog niet ingeschreven voor een balletles. Door de huidige proef wordt dat wel makkelijker, omdat de dansschool nu ook wat verder weg kan zijn.

'Ik wil naar het trammuseum'

Julius Xu reist gratis vandaag. "Ik ga naar mijn vriend Hong," vertelt Julius. "Met hem ga ik op de Nintedo spelen," glundert hij. Zijn moeder Cheoying Cheng voorspelt dat Julius vaker zijn vriendje gaat zien, omdat het dit jaar makkelijker is om naar elkaar toe te reizen.

Julius Xu reist met zijn moeder naar zijn vriend | Foto: Rijnmond

De tram is een bekende plek voor Julius. "Ik ga met de tram naar school," vertelt hij. In 2022 hoeft hij na school niet gelijk naar huis, maar stopt hij liever een paar haltes verderop: "Naar het trammuseum."

'Ik ga liever met de auto'

Kristín María Bjarnadóttir stapt na een wandeling met haar familie de tram in om de laatste meters naar huis te kunnen zitten. Maar de tram heeft niet haar voorkeur: "Ik ga liever met de auto." Kristín María vindt het lekker dat de auto haar van deur tot deur brengt. Graciete das Dores, haar moeder, grinnikt dat ze een beetje lui is wat dat betreft.

Kristín María Bjarnadóttir reist naar huis | Foto: Rijnmond

Juist heel sportief is Kristíns favoriete manier van reizen. "Ik ga lekker fietsen, dan kan ik bewegen," zegt ze vastberaden. Ze peinst er niet over om haar fiets in te ruilen: "Zelfs niet als het regent!"

Ouders kunnen vrij reizen voor hun kinderen bij de gemeente Rotterdam aanvragen. Tot nu toe hebben 5700 kinderen zich aangemeld.