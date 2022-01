Feyenoorder Mark Diemers vertrekt definitief op huurbasis naar Hannover 96

Diemers was afgelopen zomer al in beeld om aan de slag te gaan bij Hannover 96, maar een blessure gooide roet in het eten. De in Leeuwarden geboren middenvelder kwam vorig seizoen onder trainer Dick Advocaat over van Fortuna Sittard. Dit seizoen liet Arne Slot in een gesprek al snel weten dat Diemers geen vaste basisspeler zou worden. In de Kuip heeft Diemers nog een contract tot medio 2023.

Dit seizoen kwam hij slechts tot drie korte invalbeurten en speelde hij als basisspeler in de afsluitende groepswedstrijd in de Conference League tegen Maccabi Haifa. Het wordt het eerste buitenlandse avontuur voor Diemers, die in het verleden ook speelde voor De Graafschap, FC Utrecht en Cambuur Leeuwarden.