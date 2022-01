Angst voor toename geweld in de haven door nieuwe drugsuithalerswet

De twee verdachten zijn een 33-jarige Rotterdammer en een 24-jarige zonder vaste woonplaats. Ze waren onbevoegd op het haventerrein, vermoedelijk omdat ze cocaïne wilden smokkelen. De 33-jarge man is al eens eerder aangehouden. Door de nieuwe wet, die op 1 januari is ingegaan, kunnen ze maximaal twee jaar straf opgelegd krijgen.

De wet (artikel 138aa in het Wetboek van Strafrecht) is op 2 november aangenomen door de Eerste Kamer en biedt de rechter meer en zwaardere mogelijkheden om drugsuithalers te bestraffen. De haven heeft veel last van deze jonge mannen, die hekken doorknippen of op een andere manier een haventerrein opkomen en daarna alleen of in groepsverband drugs proberen weg te krijgen uit zeecontainers.

Afschrikken

Vorig jaar hebben de zeehavenpolitie en de douane meer dan 400 aanhoudingen verricht. Veel meer dan een jaar eerder. Toen werden 282 vermoedelijke drugsuithalers opgepakt. Met de nieuwe wet hopen de politie, douane en het OM de veelal jonge mannen af te schrikken mee te helpen aan deze activiteiten in de haven. Ook hopen ze de druk op de capaciteit van politie en het OM te verminderen.

Voorheen kregen de uithalers een boete van 95 euro en een gratis ritje met de politieauto terug naar Rotterdam. Sinds dit najaar kunnen ze ook via het snelrecht sneller worden veroordeel tot een gebiedsverbod of dwangsom. Nu komt daar dus de langere gevangenisstraf bij.

Advocaat Reinier Feiner snapt de mogelijk afschrikwekkende werking van de wet, maar hoopt niet dat de zware straf ook meteen wordt uitgedeeld aan zogeheten first offenders. "Reserveer zware straffen voor zware boeven, maar geef jongens die voor het eerst een vergrijp plegen eerst een voorwaardelijk straf. Zij verdienen een tweede kans. Als ze die niet aangrijpen en nog een keer de mist in gaan, kun je ze alsnog naar de gevangenis sturen."

Maatschappelijk probleem

De bedrijven in de haven zijn blij met de strengere aanpak, áls het aantal drugsuithalers daarmee daadwerkelijk afneemt. Nu kost de drugsproblematiek de bedrijven veel geld bij de beveiliging van de terreinen. Ook moeten ze van de opsporingsdiensten regelmatig het terminalwerk stilleggen, tijdens een zoektocht naar drugs of een uithalersgroep. De bedrijven zeggen dat zij daarmee de dupe zijn van een maatschappelijk probleem.

Aan de andere kant houden de terminals ook hun hart vast. Ze zijn bang dat de nieuwe wet voor meer gevaarlijke situaties gaat zorgen, omdat de uithalers zich vermoedelijk harder gaan verzetten tegen hun aanhouding. Voorheen protesteerden de uithalers nauwelijks bij hun aanhouding, omdat ze alleen een lage boete kregen. Bij hun aanhoudingen en op de terreinen zijn tot nu toe ook nauwelijks wapens gevonden.

Als door de nieuwe wet zwaardere straffen uitgedeeld gaan worden, zouden de drugsuithalers zich mogelijk wél kunnen bewapenen en zich gaan verzetten tegen hun aanhouding, zegt Andre Kramer van de Kramer Group. Hij vreest voor meer geweld tegen zijn personeel en adviseert zijn medewerkers om niet zelf in te grijpen als ze een drugsuithaler tijdens het werk tegen komen.

Justitie heeft al aangekondigd dit jaar de strijd tegen de drugscriminaliteit in de haven verder op te voeren, onder meer met weerbaarheidsprojecten in de haven en op scholen, met bredere inzet van technische opsporingsmiddelen en uitbreiding van de personeelscapaciteit.

Onvoldoende

Een groothandelaar in groente en fruit denkt dat dit onvoldoende af zal schrikken. Hij pleit anoniem voor veel meer maatregelen om de drugsproblematiek aan te pakken. "Ik ben bang dat er eerst een dode moet vallen, voor er echt gekozen wordt voor een strengere controle van containers."

De douane zegt dit wel te gaan doen komend jaar. Vooral de zogeheten risicocontainers uit Zuid- en Midden-Amerika gaan sneller gecontroleerd worden, voordat er iemand bij kan komen. Ook gaan ze vaker aan boord van schepen controleren. De douane werkt inmiddels nauw samen met landen in Zuid-Amerika, zodat de cocaïne die bestemd is voor Nederland daar al kan worden onderschept.

Volgens de douane is vorig jaar nog eens 60 ton coke onderschept nog voordat de drugs op de boot naar Rotterdam gingen. Van de 68.000 kilo die in 2021 in Nederland is aangetroffen, werd 65.000 kilo in Rotterdam gevonden.