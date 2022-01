Dordtse tatoeëerder niet blij met verbod op blauwe en groene inkt

Tatoeëerders mogen vanaf 7 januari 2023 de oude groene en blauwe inkt niet meer in de huid prikken. Er zouden namelijk bepaalde kankerverwekkende stoffen in kunnen zitten die door het lichaam zouden kunnen gaan zwerven. De stoffen zouden zelfs het zenuwstelsel kunnen aantasten. Het besluit geldt voor heel Europa en roept vraagtekens op bij onder andere Lesley van Tattoo Sciink Scissors&Ink.

“Dat de inkt verboden wordt, is eigenlijk wel raar. Jaren was er niks aan de hand en nu ineens mag het niet meer, terwijl er in mijn ogen niet goed onderbouwd kan worden wat er nou schadelijk aan is,” vertelt Lesley.

De inktkunstenaar is bang dat shops omzetverlies gaan maken door het verbod op de kleuren. “We zullen klanten die bijvoorbeeld een ijsvogel willen laten zetten moeten weigeren, of adviseren andere kleuren te kiezen. Dat is nadelig voor de klant en voor ons. Er zullen ongetwijfeld shops zijn die achter gesloten deuren toch met de kleuren gaan werken. Wat je nu met het vuurwerkverbod zag - dat toch veel mensen het elders kopen - zal ook met de tatoeages gebeuren.”

Volgens Lesley gaat er in de komende tijd nog veel meer veranderen voor tatoeëerders. Zo vertelt hij dat de artiesten moeten gaan werken in medische kleren en dat er opleidingen nodig gaan worden om te mogen tatoeëren.

Wat betreft de kleuren; er wordt nog gewerkt aan een alternatief. Maar hoe lang dat nog duurt, is niet bekend. Online is in heel Europa een petitie verspreid om de pigmenten te behouden, die meer dan 100.000 keer is getekend. Met de petitie is vooralsnog niks gedaan.

Bron: RTV Dordrecht