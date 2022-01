Besmettingen stijgen, ziekenhuiscijfers dalen: 1748 positieve testen ondanks lockdown

Bij het RIVM zijn in de afgelopen 24 uur 1748 nieuwe coronabesmettingen in onze regio gemeld. Dat zijn er meer dan gisteren, toen er 1452 besmettingen waren gemeld. Er zijn geen overleden regiogenoten gemeld, wel werden er twee mensen opgenomen in het ziekenhuis. Ondanks de lockdown lijken de besmettingscijfers te stijgen, vermoedelijk vanwege de besmettelijkere omikronvariant.

De mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen komen uit Rotterdam en Schiedam. Na een maand van dalende cijfers, stijgt het aantal besmettingen weer, meldt het RIVM. Landelijk zijn er afgelopen week werden 113.554 positieve tests geregistreerd, tegen 84.398 een week geleden. In de regio Rijnmond stijgt het gemiddelde aantal besmettingen al ruim een week. Gisteren waren er gemiddeld 1632 besmettingen per dag, tegenover 1757 vandaag. Het RIVM denkt dat deze toename komt door de omikronvariant, die besmettelijker is dan voorgaande varianten van het coronavirus.

Landelijke cijfers

De ziekenhuiscijfers dalen nog wel in het hele land: afgelopen week werden nog steeds minder mensen opgenomen dan een week eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen waren dat er 995 tegen 1101 een week eerder. Op de intensive care daalde het aantal opnames van 182 naar 152. Die daling gaat wel minder snel.

Het aantal mensen dat op dit moment in het ziekenhuis ligt, is ook lager dan een week geleden. Toen lagen er 2006 mensen in het ziekenhuis, nu 1706. Op de intensive care lagen een week geleden nog 535 mensen en nu 477.

Regionale cijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 11 - 4900

Albrandswaard: 40 - 5530

Barendrecht: 64 - 10159

Brielle: 13 - 3048

Capelle aan den IJssel: 73 - 13825

Dordrecht: 130 - 24922

Goeree-Overflakkee: 28 - 8765

Gorinchem: 27 - 7696

Hardinxveld-Giessendam: 17 - 5056

Hellevoetsluis: 28 - 6965

Hendrik-Ido-Ambacht: 34 - 6871

Hoeksche Waard: 86 - 16712

Krimpen aan den IJssel: 25 - 6573

Lansingerland: 66 - 12868

Maassluis: 15 - 6281

Molenlanden: 28 - 10528

Nissewaard: 57 - 15916

Papendrecht: 23 - 6400

Ridderkerk: 49 - 10026

Rotterdam: 765 - 139449

Schiedam: 61 - 15970

Sliedrecht: 22 - 6350

Vlaardingen: 45 - 15113

Westvoorne: 10 - 2227

Zwijndrecht: 31 - 9166

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. De cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGDs bestaat. Beide GGDs hebben een andere werkwijze voor het vaststellen van de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op de ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.