Bijna duizend Nederlanders besmet terug uit Oostenrijk? Deze Rotterdammers snappen daar niks van

Oostenrijk is het land waaruit Nederlanders de afgelopen tijd het vaakst met een coronabesmetting zijn teruggekeerd. In totaal gaat het om 964 Nederlanders die de afgelopen week positief testten, blijkt uit cijfers van het RIVM. Zij hadden in de twee weken daarvoor Oostenrijk bezocht voor een wintersportvakantie, maar het is onduidelijk of ze de besmetting ook daadwerkelijk daar hebben opgelopen.

Voor Rotterdammers die in Oostenrijk op skivakantie zijn of werken, komen de coronabesmettingen als een grote verrassing.

Dennis en Vanessa met pension in Mallnitz

Dennis en Vanessa | Foto: Privéfoto

De Rotterdamse Dennis en Vanessa zijn de eigenaren van het pension Edlinger in het Oostenrijkse Mallnitz. Ze verhuisden er twee jaar geleden heen, kort voordat de coronacrisis begon. Vorig jaar moesten ze de deuren van hun pension vanwege de Oostenrijkse lockdown rond deze tijd sluiten, maar dit jaar niet. "Maar we moeten ons wel houden aan strikte regels", zegt Vanessa. "De horecagelegenheden mogen bijvoorbeeld maar tot 22:00 uur openblijven, we moeten strikt controleren op een 2G-bewijs en op het dragen van mondkapjes in het pension."

Vanaf 25 december gelden er voor Nederlanders strengere reisregels in Oostenrijk. Als je geen booster hebt gehad, moet je na aankomst in principe tien dagen in quarantaine. Voor ongevaccineerden gold dat sowieso al. Ben je negatief getest, dan mag je je quarantaine na vijf dagen beëindigen. Reizigers die wel een booster of negatieve PCR-test kunnen laten zien, hoeven niet in quarantaine. Daarnaast geldt vrijwel in het hele land het 2G-beleid. Dat betekent dat restaurants, hotels, winkels etc. alleen toegankelijk zijn voor mensen die gevaccineerd of onlangs genezen zijn. Ook is het dragen van een medisch FFP2-masker verplicht in alle publieke binnenruimtes.

Vanessa en haar man Dennis begrijpen daarom niet hoe bijna duizend Nederlanders besmet zijn geraakt met het coronavirus. “Bij ons in het dorp zijn er helemaal geen besmettingen bekend.”

Volgens haar komt dat vooral omdat Mallnitz een klein gebied is ten opzichte van bijvoorbeeld Tirol met bekende skigebieden in de buurt zoals Hinterglemm, Zell am See, Katschberg en Kaprun. "Tirol is een populairder gebied voor Nederlanders. Ik heb gehoord dat daar wel infecties zijn geweest. Grote gebieden met veel massatoerisme zijn vaak heftiger dan kleine gebieden."

Ondanks dat het met kerst en oud en nieuw rustiger is geweest dan voorgaande jaren, verwachten Vanessa en Dennis dat veel Nederlanders in de krokusvakantie hun kant op komen. "Mensen willen het massatoerisme ontlopen dus zoeken vooral de kleine gebieden op. Ook merk je dat mensen echt graag willen komen."

Mieke en Michiel op skivakantie in Mallnitz

Michiel op de piste | Foto: Privéfoto

Rotterdammers Mieke (42) en Michiel (46) zijn op vakantie in het pension van Dennis en Vanessa in Mallnitz. "Het is een bewuste keuze geweest om naar een kleiner gebied als Mallnitz op vakantie te gaan. Tussen zo’n grote mensenmassa staan, is niet meer van deze tijd. Hier zijn nergens grote groepen mensen, waardoor je je een stuk veiliger voelt. Ook wordt er heel goed rekening met elkaar gehouden. Het is een hele veilige manier van vakantie vieren.”

Mieke vindt het vervelend dat er bijna duizend mensen besmet zijn geraakt. “Het kan niet anders dat dat in zo’n drukke après-skihut is gebeurd”, zegt ze. “Zij moeten hutjemutje op elkaar hebben gezeten.” In Mallnitz is ze niet bang voor een besmetting. "Het is een heel klein dorp. Ik voel me hier veiliger dan als ik in Rotterdam over straat loop of de supermarkt in ga."

Of ze het jammer vindt dat ze soms niet kan genieten van een goede après-ski? "Nee, want uiteindelijk ben je hier om op de piste te staan. En ‘s avonds kan je nog steeds een drankje doen in de buitenbar bij het pension. Dat is geweldig én veilig. Je staat op een groot terras van honderd vierkante meter met veel eigen ruimte in de buitenlucht."

René op skivakantie in Ischgl

René op de piste | Foto: Privéfoto

René (55) uit Rotterdam-Hillegersberg is op skivakantie in Ischgl met zijn partner en vriend. Het dorp werd begin 2020 één van de epicentra van de corona-uitbraak in Europa. Het virus kon zich via après-skibars snel verspreiden. Nu is daar geen sprake van, zegt René. "Het is hier nu een stuk rustiger dan normaal. Daarnaast gelden er strenge regels. In elke bar moet je je 2G-bewijs laten zien en moet je verplicht een masker opzetten. Ook heb je een vaste zitplaats in de restaurants en bars, mag er niet gedanst worden, staat de muziek op een normaal geluidsniveau en er staan geen grote mensenmassa’s op elkaar te hossen", vertelt René.

Hij kan zich daarom ook niet voorstellen dat er in Ischgl veel Nederlanders besmet zijn geraakt met het coronavirus. “Er zijn natuurlijk altijd mensen die zich niet goed aan de regels houden, maar hier gebeurt dat niet. Mensen letten hier streng op elkaar. Als je je mondkapje bijvoorbeeld niet draagt, word je daarop aangesproken.”

René gaat ieder jaar rond deze tijd naar Ischgl toe op skivakantie, en ook dit jaar twijfelde hij geen seconde. "Mensen houden afstand van elkaar, je bent de hele dag buiten en zit in grote gondels. Waarom zou ik niet gaan?"

Henk met hotel in Mallnitz

Henk met zijn gezin in Mallnitz | Foto: Privéfoto

Henk, oud-eigenaar van eetcafé ‘t Halve Maatje in het Rotterdamse Kleiwegkwartier, ruilde begin vorig jaar Rotterdam in voor Mallnitz. Hij runt daar samen met zijn vrouw en zoon het appartementencomplex Huis Waldruhe. Bang voor mogelijke besmettingsgolven onder vakantiegangers in het dorp is hij absoluut niet. "Corona is hier niet het gesprek van de dag. Mensen hebben gewoon vrede met de maatregelen en houden zich eraan. Ik zie niet in waarom het mis zou moeten gaan als dat gebeurt."

Dag in dag uit zijn Henk en zijn medewerkers druk bezig om QR-codes en PCR-testen te checken, dat zijn ze verplicht. “We doen ons stinkende best om besmettingen te voorkomen”, benadrukt hij. "Maar soms heb ik ook het gevoel dat alles onder een vergrootglas ligt als het gaat om coronabesmettingen in Oostenrijk."

En uiteindelijk zijn wij niet een dorp dat vergelijkbaar is met een gebied als Tirol waar duizend mensen in een café staan, benadrukt Henk. "Ik geloof ook niet dat wij daar veel last van gaan krijgen."