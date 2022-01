Waarom je ergeren aan al die 'verstrooide' deelscooters door de stad als je er ook om kan lachen?

Zelf durft ze er niet op te rijden, maar ze verwondert zich er enorm om: de deelscooter. En dan vooral die scooters die slecht geparkeerd staan. Laura Nijkamp (32) besloot haar verbazing om te zetten in een humoristische aanklacht. Zo ontstond het Instagramaccount Strooiscooters010. Op het account staan foto’s van foutgeparkeerde of ongelukkig ‘neergestrooide’ deelscooters met daarbij een gedichtje, om de scooter een identiteit te geven. “Zelf denk ik weleens: ah gossie, daar ligt er weer een.”

Rotterdam is niet meer voor te stellen zonder deelscooters. Op bijna elke hoek van de straat staan ze netjes geparkeerd. Tenminste, dat is de bedoeling. Maar in de praktijk staan of liggen de deelscooters staan regelmatig op allerlei plekken en in allerlei posities waardoor het onmogelijk is om ermee te rijden.” De verstrooide deelscooter is een fenomeen dat er nou eenmaal is, laten we dan ook proberen om er een beetje om te lachen”, dacht Laura.

Ze begon het Insta-account tijdens een wandeling in haar pauze. De deelscooters vielen haar meteen op, en ze postte er op haar eigen account regelmatig foto’s van. “Ik kreeg veel leuke reacties op mijn foto’s van de deelscooters. Mensen moesten erom lachen. Toen besloot ik om er een apart account voor te maken. Met de vinger wijzen of zuur praten over de soms asociaal geparkeerde deelscooters zet geen zoden aan de dijk. Ik geloof in de kracht van humor. Het zou mooi zijn als dit mensen zou aansporen om hun scooter minder asociaal te parkeren.”

De korte gedichtjes onder de foto’s laten de lezer meeleven met de scooter. “Ik dacht eerst: zal ik alle scooters een rol in een sprookje laten spelen? De scooters krijgen nu een verhaal en identiteit door het gedichtje onder de foto, dat ligt mij beter. Ik vraag me dan af: wat zou de scooter denken, voelen of gedaan kunnen hebben in die positie?”, lacht Nijkamp.

Oordeel zelf: Wat zouden onderstaande scooters gedacht of gevoeld hebben? Je moet wel even op de link klikken:

