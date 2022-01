Gigantisch stekelvarken prikkelt voorbijgangers in centrum Rotterdam

Er loopt niet elke dag een enorm stekelvarken over de Meent in Rotterdam-Centrum. Het stadscentrum was dinsdag even een filmset waarop een meisje en een gigantisch beest wandelend werden gefilmd. Het stekelvarken - een enorme pop op wieltjes - baarde zelfs zoveel opzien, dat de opname van de film een paar keer moest worden stilgelegd omdat enthousiaste voorbijgangers die het tafereel wilden filmen zelf in het beeld van de filmcrew liepen.