Zwaan treurt langs snelweg om doodgereden partner: 'Daar kan een mens nog wat van leren'

Dinsdagavond speelde een klein drama zich af op de A29: naast een doodgereden zwaan zat in de wegberm de partner van het dier te treuren. Dierenambulance Hoeksche Waard heeft beide vogels meegenomen, de rouwende zwaan wordt opgevangen in Vogelklas Karel Schot in Rotterdam-Zuid.

Het gebeurde allemaal in het staartje van de avondspits. De A29 werd tijdelijk deels afgesloten: allereerst om het dode dier te ruimen, maar ook vanwege de rouwende vogel in de wegberm.

Een treurende zwaan is geen ongewoon gezicht voor de Dierenambulance Hoeksche Waard, vertelt een vrijwilliger. "Zwanen zijn heel monogaam, ze zijn met elkaar voor het leven. Als een dier sterf, dan blijft de andere ernaast zitten totdat de partner er niet meer is."

De levende zwaan is daarom meegenomen door de Dierenambulance. "We konden de levende zwaan zo oppakken, die verzette zich niet eens." Het dier wordt naar Vogelklas Karel Schot gebracht, waar de vogel wordt opgelapt. De zwaan had een wondje aan de poot en zal ook gekalmeerd moeten worden.

"Een zwanenkoppel is in principe voor altijd samen. Je ziet zwanen uitsluitend alleen als ze nog jong zijn of als hun partner dood is. Daar kan een mens nog wat van leren." Maar: als deze zwaan niet te oud is, dan zal die vrijwel zeker een nieuwe partner kunnen vinden, verzekert een vrijwilliger van Vogelklas Karel Schot.