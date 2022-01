Je kerstboom hoeft niet bij het afval, dit is hoe het een (nuttig) tweede leven kan krijgen

Anke Sweere van Den Ouden Groep wil resten van Rotterdamse kerstbomen weer bruikbaar terugbrengen naar de stad. Van alle onderdelen maakt zij herbruikbare grondstoffen, "zolang zij vrij zijn van lichtjes en ballen."

Boom in een kerstbal

Anke maakt bodemverbeteraars en bodembedekkers. Bodemverbeteraars verhogen de voedingstoffen in de grond en maken daarmee de bodem vruchtbaarder. Bodembedekkers zijn natuurlijke onkruidbeschermers. De ingeleverde kerstbomen worden vermengd met ander blad, gras en hout tot een mengsel dat planten en bloemen beter laat groeien.

Het bedrijf van Anke maakt ook grondstoffen voor de kerstbal 'BeterBalletje'. De naalden zijn zelfs in de kerstballen te zien. Sweere legt uit dat op deze manier iedere Rotterdammer zijn kerstboom weer kan terugkopen in een kerstbal: “Een restproduct inzetten in een nieuw product, waardoor je de keten sluit.”

Kerstballen van naalden | Foto: BeterBoompje

Paddenstoelenvoedsel

Carolien Wanrooy maakt van de ingeleverde kerstbomen grondstof voor paddenstoelen. "De paddenstoelen zijn van nature de opruimers van het bos en gaan op zoek naar oude of zwakke bomen", legt ze uit. De kerstboom die binnen heeft gestaan is een geliefde prooi van de oesterzwam.

Een versnipperde kerstboom wordt gemengd met paddenstelenbroedsel tot voedsel waardoor de oesterzwam binnen drie weken volgroeid kan zijn. En dan is het smullen geblazen wat Wanrooy betreft: "Soms kan je oesterzwam zo bereiden dat het op shoarma lijkt, een andere keer zijn het weer een soort spekjes."

Takkekaarten

Klaske Postma van Vanhier creëert plaatmateriaal van de kerstbomen. De takken en de naalden worden vermalen. Dit mengsel wordt door de hittepers gedaan, waardoor het dun en vormbaar materiaal wordt. "Op die manier kunnen wij daar weer mooie producten van maken," legt Postma uit.

Van het plaatmateriaal worden postkaarten gemaakt met de Euromast, Erasmusbrug en het centraal station. De kaarten dragen de passende naam: TakkeKaarten. Ook wordt het plaatmateriaal gevormd in een kerstboomhanger die Hangert heet.

Plaatmateriaal van takken en -naalden | Foto: BeterBoompje

Kaartenhouders

Marko van Hoogdalem ontwerpt kaartenhouders van de ingeleverde bomen bij Onze Fabriek. De stammen worden in zo veel mogelijk kaartenhouders gezaagd door de sociale werkplaats van Stichting Stunt. "Als je ziet wat zij met hout kunnen doen dan is de afstand die ik tot de arbeidsmarkt heb groter," zegt Van Hoogdalem. Het kerstboomhout wordt gezaagd, geschuurd en gefreesd tot kaartenhouders met de naam “BLOKJE”.

Verschillende soorten kaarten passen in de houder: kerstkaarten, menukaarten of foto’s. “Wij willen de herinnering aan de kerstboom letterlijk op tafel brengen”, vertelt Van Hoogdalem. Hij redeneert dat men bij de kaartenhouder denkt: "Goh, dat is de boom van vorig jaar."