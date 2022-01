Rotterdamse belangenclub Dikke Vinger: 'Tijd dat we dikke mensen gelijkwaardig gaan behandelen'

“Waarom kunnen we niet gewoon accepteren dat sommige mensen dik zijn?”, vragen Anoesjka Minnaard en Jenny Klijnsmit van Stichting Dikke Vinger zich af. Zij willen af van stigmatisering van dikke mensen in de media die volgens hen steevast met een hamburger of zonder hoofd afgebeeld worden. "We worden ontmenselijkt."

“Dikke Mensen hebben het onvoorwaardelijke recht op gelijkwaardige behandeling”, luidt het credo op de website. Want dat is nodig, volgens Minnaard en Klijnsmit. De twee vrouwen krijgen al jaren commentaar op hun gewicht: van bekenden die vragen ‘of ze dat wel moeten eten’, of van artsen die zeggen dat ze eerst moeten afvallen voordat ze geholpen kunnen worden. Dat is pijnlijk. Want 'dik' is volgens de stichting simpelweg een neutraal woord, net als 'klein' of 'groot'.

Bovendien is het volgens Minnaard niet waar dat dikke mensen altijd ongezond zijn en slanke mensen gezond. “Het is prettig om te geloven dat je slank bent, omdat je je best daarvoor doet. Als je slank bent, heb je simpelweg geluk. Het is natuurlijk oncomfortabel om te beseffen dat je geen controle hebt over je eigen sterfelijkheid en gezondheid.” Volgens Klijnsmit kan je vaak niet veel aan je gewicht doen en zorgen manische pogingen om af te vallen juist voor een jojo-effect. Je valt er wel van af, maar dat nieuwe gewicht vasthouden is moeilijk. Vaak kom je daarna méér aan dan je was afgevallen.

Volgens huisarts en Rijnmondexpert Jeanette Caljouw is het inderdaad niet zo zwart-wit dat dikke mensen ongezond zijn en dunne mensen gezond. "Net zoals bij de andere dingen in het leven, ligt de waarheid in het midden. Mensen met overgewicht zijn van alle tijden. Maar het probleem nu is dat dik zijn genormaliseerd wordt. Er komen nu zoveel mensen met overgewicht bij. Dat is niet normaal en daarvan kan je niet zeggen dat het gezond is." Ze schudt haar hoofd. "We zien ouderdomsziekten als suikerziekte nu ook bij kinderen. Dat is vaak gerelateerd aan overgewicht." Toch kan je niet zeggen dat dik zijn altijd ongezond is en dun zijn altijd gezond. "Slanke mensen kunnen roken en dikke mensen kunnen een goede conditie hebben. Je kunt beter dik zijn met een goede conditie, dan slank zonder conditie en daarbij ook nog roken. Maar je kunt niet ontkennen dat er een aantal gezondheidsproblemen is dat aan overgewicht gerelateerd is." Gewrichtsproblemen bijvoorbeeld. "Of je 65 of 105 kilo boven je knieën hebt zitten, dat merken je knieën wel." Voor Caljouw is het duidelijk: "Het is niet zo zwart-wit dat je kunt stellen dat dik zijn ongezond is. Maar sluit je ogen niet voor de nadelige effecten en de problemen die overgewicht met zich mee kunnen brengen."

Ontmenselijkt

Daarnaast is het voor veel mensen onmogelijk om constant met hun gewicht bezig te zijn, zegt Minnaard. “Gezond eten en sporten zijn voor iedereen goed. Maar vind daar de tijd maar eens voor als je voor kinderen moet zorgen, fulltime werkt en misschien ook nog gezondheidsproblemen hebt. Dik zijn is zo veel groter dan een individuele keuze. Dat is zo kortzichtig.”

Daarom doet het ook pijn om te zien hoe media omgaan met dikke mensen, vinden Minnaard en Klijnsmit. Ze worden haast ontmenselijkt, vinden zij. "Dikke mensen komen vaak alleen met hun torso in beeld. Hun hoofd wordt vaak niet getoond. Dikke mensen zijn niet zichtbaar in een normale setting”, zegt Klijnsmit. Ze doelt op cliché foto’s van dikke mensen die een hamburger eten of met een meetlint om hun buik op de weegschaal staan. “Bij overgewicht wordt altijd een uiterste in beeld gebracht. Terwijl er zoveel mensen zijn met een klein beetje overgewicht.”

Deze stereotypering bevestigt vooroordelen, vult Minnaard aan. “Mensen denken daardoor dat mensen dik zijn, omdat ze hamburgers eten. Maar zo simpel is het niet.” Minnaard en Klijnsmit zijn trots op wie ze zijn. Ze willen dat de samenleving anders naar dikke mensen gaat kijken. “Maar dat gaat niet van de ene op de andere dag.”

Eigen bubbel

Wie denkt dat de vrouwen van Dikke Vinger een hekel hebben aan sociale media vanwege de anonimiteit en de grove beledigingen die je daarop al snel kunt ontvangen, heeft het mis. “Ik ben juist fan”, zegt Klijnsmit. “Je kunt iedereen blokkeren en je omgeving zelf inrichten. Ik zit in een fantastische community. Je kunt er juist je eigen bubbel maken.”

De kunst is om zelf te bepalen wat je wel en niet wil zien op sociale media. Al is dat ook iets wat je moet leren. “Wij zijn oud en wijs genoeg om te filteren", zegt Minnaard, "maar voor veel jongeren is dat lastig. Dat komt door groepsdruk en algoritmes. Ik kies zelf wat ik wel en niet zie. Zo zie ik bijvoorbeeld geen fitgirls", zegt ze lachend.

Samen met Stichting Dikke Vinger houden Minnaard en Klijnsmit zich bezig met activiteiten om dikke mensen te helpen. Zo maken ze een podcast over alles wat met dik zijn te maken heeft, is er een project tegen discriminatie van dikke mensen als patiënten in de zorg en is een supportgroep opgezet.