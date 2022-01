Het weer van vandaag: gure dag met buien

Tevens kan bij de buien de wind soms flink uithalen met windstoten. Tussen de buien door en voor de buien uit zou een glimp van de zon te zien kunnen zijn. Verder staat er veel wind vandaag uit het noordwesten die matig tot vrij krachtig is boven land, kracht 4 of 5 en tot krachtig of hard aan zee, kracht 6 of 7. Vanavond wordt het droger en neemt ook de wind in kracht af. Vannacht volgen er enkele opklaringen en blijft het overal droog. Met temperaturen dalend naar het vriespunt in het oosten van de regio en 4 graden langs de kust wordt het een frisse nacht.

Morgen volgt een vrij aardige dag met bewolking maar ook ruimte voor de zon. Overdag lijkt het meest droog te blijven en doordat er slechts een matige wind staat uit het zuidwesten kan het best prettig aanvoelen in de zon. De temperatuur komt morgenmiddag uit rond de 6 graden en dat is normaal voor de tijd van het jaar. In de avond volgt dan weer regen vanuit het westen.

Vooruitzichten

Morgen is een aardige dag en blijft het tot de avond droog. Vrijdag valt er slechts een enkele bui. Vanaf het weekend wordt het sterk wisselvallig met mogelijk vrij veel regen en neemt ook de wind flink in kracht toe met op zaterdag mogelijk ook zware windstoten. De temperaturen liggen rond de normaal voor de tijd van het jaar.

Tussen 1-10 januari: maximum 6,5 graden, minimum 1,6 graden. Neerslag 23,8 mm.