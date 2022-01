Zwembad De Fakkel in Ridderkerk wil ondanks lockdown het buitenbad zo snel mogelijk openen

Manager Ad Fransen van zwembad De Fakkel in Ridderkerk wil zijn buitenbad zo snel mogelijk weer openen: "Want buiten sporten mag gewoon." Het wachten is nu op toestemming van de gemeente.

Vanwege de inspectie van een lek voor de kerst was het buitenbad gevuld. Toen bedacht Fransen dat het best geopend zou kunnen worden. "Buiten schaatsen mag ook. Dus waarom zwemmen niet? Het buitenbad is 400 vierkante meter groot. Als je maximaal 40 mensen toelaat, moeten ze veilig kunnen zwemmen."

In Amsterdam besloot de gemeente al eerder dat het De Mirandabad en het Noorderparkbad open mogen blijven. Ook enkele andere gemeenten staan opening van een buitenbad toe. In de directe omgeving van Rotterdam is op dit moment geen buitenbad voor recreatiezwemmen open.

Bewegen en sporten is gezond, zegt Fransen, dus dat is een goede reden om het buitenbad van De Fakkel weer te openen. Hoe hij de toeloop van zwemmers gaat reguleren, hangt af van de eisen die de gemeente. "Die bepaalt of mensen een QR-code moeten laten zien waaruit blijkt dat ze gevaccineerd zijn en hoe de looproutes van en naar het zwembad eruit moeten gaan zien."

Tent met heaters

Waar moeten de winterse zwemmers zich straks dan omkleden? Volgens Fransen is het binnenbad nauwelijks in gebruik. Het is nu alleen open voor zwemles. Daar zouden mensen zich na het zwemmen kunnen omkleden.

Voor het omkleden in badpak, bikini of zwembroek wil hij tenten met heaters opzetten. "We kunnen de mensen vragen om hun badkleding alvast aan te trekken en een badjas mee te nemen." Dan zijn ze de tent snel weer uit en is er zo min mogelijk kans op contact tussen de sporters, is de gedachte.

Hoge gasrekening

Of het voor zwembad De Fakkel financieel vol te houden is om het buitenbad in eventuele vrieskou open te houden, zal moeten blijken. "We willen de entree niet duurder maken dan 5 of 6 euro met een kop koffie erbij. Dat kost het nu ook."

De gasrekening zal zeker met enkele duizenden euro's per maand oplopen, zegt Fransen. Het water in het zwembad moet namelijk wel tot een temperatuur van 21 graden gestookt worden. Maar volgens Fransen kan het zwembad dat betalen. "Er is veel animo. Ik denk dat we break-even kunnen draaien."