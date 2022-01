Rotterdamse bibliotheek helpt mensen zonder computerkennis, DigiD of smartphone bij afspraak maken voor boosterprik

Rotterdammers die het moeilijk vinden om zelf een afspraak te maken met de GGD om een boosterprik tegen corona te ontvangen, kunnen hulp krijgen bij de Bibliotheek Rotterdam. De locatie de meeste capaciteit heeft om mensen te helpen is de Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat bij metrostation Blaak. "Maar ook bij alle andere bemande vestigingen van de Bibliotheek Rotterdam kunnen mensen hulp vragen", zegt Ellen van Schie van de Bibliotheek Rotterdam.

120 mensen vroegen al hulp

Tot nu toe zijn er in twaalf dagen tijd ongeveer 120 mensen naar de bibliotheek gekomen voor hulp bij het maken van een afspraak bij de GGD. Het gaat om mensen die geen DigiD hebben, geen smartphone om een sms-code te ontvangen die je nodig hebt om in te loggen in je DigiD-omgeving als je de afspraak maakt, of die gewoonweg moeite hebben met de digitalisering van de samenleving en niet kunnen omgaan met computers.

Wie hulp wil, moet in elk geval diens Burgerservicenummer meenemen naar de bibliotheek, zegt Van Schie. Dan kan daar een medewerker helpen bij het aanvragen van een DigiD. Wie wel beschikt over een DigiD en een smartphone, moet die meenemen naar de bieb. Dan moet het lukken om een afspraak voor de boosterprik te maken.

Bellen voor hulp

Voor informatie over hulp bij de bieb voor het maken van een boosterprik kunnen mensen bellen met 010-2816103.