FC Dordrecht huurt Feyenoord-aanvaller voor de rest van het seizoen

Christian Conteh speelt tot het einde van dit seizoen voor FC Dordrecht in de eerste divisie. De aanvaller wordt gehuurd van Feyenoord, waarnaar hij eerder was teruggekeerd na een mislukte verhuurperiode bij de Duitse club SV Sandhausen.

In de zomer van 2020 kwam Conteh over van FC Sankt Pauli, maar de Duitser kreeg in Rotterdam vooral te maken met blessures. Verder maakte de toenmalige trainer Dick Advocaat bijna geen gebruik van de linksbuiten. Conteh vertrok afgelopen zomer op huurbasis naar SV Sandhausen in de Tweede Bundesliga, maar daar kwam hij weinig aan spelen toe. Daarom keerde Conteh eerder terug naar Feyenoord.

Hiermee heeft FC Dordrecht de gewenste buitenspeler binnen. De Schapenkoppen, die laatste staan in de eerste divisie, willen graag nog een controlerende middenvelder halen. FC Dordrecht hervat aanstaande vrijdag de competitie met een uitwedstrijd bij Helmond Sport.