Bewoners De Velden mogen ton verdelen: ‘We zullen wel weer een vakantietje boeken’

Het jaar begon goed voor de bewoners van De Velden in Schiedam. Zaterdagmiddag werden de winnaars van de Postcodeloterij bekend gemaakt en de inwoners van de wijk uit Schiedam-Noord konden hun geluk niet op, althans voor de meeste, want niet iedereen viel in de prijzen.

“Wij doen niet mee en ik vind het allemaal prima”, zegt Ludy Hertog. Ze gunt het de winnaars absoluut, maar is niet rouwig om haar verlies. “Het is een leuke prijs, maar ook niet wereld veranderend.” In Schiedam won de postcode 3124CN. Het bedrag van 100.000 euro wordt verdeeld onder alle deelnemers met die postcode.

Inmiddels zijn de bewoners al flink aan het rekenen geslagen, zoals winnaar Fred le Pair: “Op dit rijtje van vier woningen komen we al op zes loten, dus de spoeling wordt dun.” Volgens Le Pair is het maar afwachten hoeveel hij van het bedrag op zijn bankrekening gaat zien. “We moeten het verdelen met zo’n 45 woningen met een onbekend aantal loten, dus we gaan het zien.”