Bouwen, bouwen, bouwen: dit wordt de toekomstige skyline van Rotterdam

Een indrukwekkend rijtje plannen staat in Rotterdam op stapel. Van het 250-meter hoge woon- en werkcomplex RISE Rotterdam aan het Hofplein tot het bijna even fel omstreden Feyenoord City: de ambitie om Rotterdam dé architectuurstad van Nederland te houden lijkt nog altijd sterk aanwezig.

Rijzen tot nieuwe hoogtes

Conceptschets RISE | Foto: RED Company

Als het aan de gemeente Rotterdam ligt, blijft het hoogterecord van de 215-meter hoge Zalmhaventoren niet lang in stand. Zo liggen er al plannen op tafel voor een drietal torens aan het Hofplein genaamd RISE. De hoogste van de drie torens moet maar liefst 250 meter worden. De andere twee worden 150 meter hoog. Het project omvat in totaal dertienhonderd woningen waarvan de helft in het sociaal- en middensegment moet komen.

Het complex moet meerdere functies krijgen waaronder die van hotel, kantoorruimte en horeca. In totaal moet de hele zuidoostelijke hoek van het Hofplein op de schop genomen worden. Zo moet het plein een verzamelplek voor Rotterdammers worden en de nieuwe ingang naar het centrum vormen.

Het project moet ook een maatschappelijke functie krijgen. Voor de bouw van RISE moeten de kantoorgebouwen Coolsingel 6 en Hofplein 33 wijken. Daar valt ook de Pompenburgflat onder, eigendom van woningcorporatie Havensteder. De bewoners van de flat protesteren al een tijd tegen de sloop van hun woningen en de bouwplannen van bouwwethouder Bas Kurvers (VVD).

Spandoeken op het pand aan het Pompenburg. | Foto: Rijnmond

Volgens projectontwikkelaar RED Company gaan de woningen niet verloren en komt RISE met een oplossing. Zo moet de helft van de woningen in het betaalbare segment vallen. "Van die 50 procent is 20 procent sociale huur. De overige 30 procent wordt middensegment huur of koop", zegt projectontwikkelaar Gijsbert van Estrik. De 226 sociale huurwoningen van Havensteder komen "hoe dan ook terug", maar de bewoners van de Pompenburgflat lijken vooralsnog geen genoegen te nemen met de beloftes. Zo moet het saldo sociale woningen op z'n minst gelijk blijven.

"Het is een gevoelig onderwerp. Dus dat willen we zorgvuldig aanpakken. Het komende halfjaar komt er een participatieproces met de bewoners waarbij ook één-op-één gesprekken gehouden worden. Verder gaan we nu aan de slag met het bestemmingsplan. Als we het allemaal zorgvuldig doorlopen hebben, starten we in 2024 met de eerste fase van de bouw. We werken samen met de architecten en de gemeente Rotterdam om het gebouw verder te ontwerpen."

Ontwerp gebaseerd op een boom

Het ontwerp van Tree House zou zijn gebaseerd op het ecosysteem van een boom | Foto: ProVast

Een 130-meter hoge woontoren aan het Delftseplein, gebaseerd op het ecosysteem van een boom: dat is wat Tree House moet worden. De toren is ontworpen door het Britse architectenbureau PLP Architecture en wordt ontwikkeld door vastgoedbedrijf ProVast. Die opdracht kregen ze niet zomaar. In 2019 wonnen zij een wedstrijd om op het felbegeerde stukje binnenstad te mogen bouwen.

Volgens PLP Architecture bestaat Tree House voor een groot deel uit een houten constructie met een betonnen kern. Daarnaast is het gebouw ontworpen als "frontrunner op het gebied van duurzame architectuur". Zo moet het gebouw hemelwater opvangen, zonne-energie opwekken via daken en balkons en moet het vele groen op en rondom het gebouw 'bijdragen aan biodiversiteit en vermindering van hittestress'.

Oorspronkelijk zou het werk al eind 2021 beginnen. Dat pakte anders uit. Op de locatie van de toekomstige toren staat namelijk een aantal monumentale bomen. De gemeente wilde deze bomen via een voorlopige voorziening zo snel mogelijk kappen. Maar dat mocht volgens de Raad van State niet omdat er geen sprake was van een spoedeisend belang. Hierdoor is de grond niet in april beschikbaar.

Ontwikkelaar ProVast verwacht in het eerste kwartaal van 2022 een uitspraak van de Raad van State. "Daarna moeten er nog heel wat voorbereidingen plaatsvinden", zegt projectontwikkelaar Fokkeline Lakerveld. "Er valt ook nog sloopwerk te verrichten." De bouw zal hoogstwaarschijnlijk pas eind 2022 of begin 2023 van start gaan. Zodra de bouw eenmaal is begonnen, duurt het naar schatting zo'n 3,5 jaar voordat de toren wordt opgeleverd.

'Gezondste gebouw van Nederland'

Een schets van het nieuwe pand | Foto: architect

Op de Lloydpier in Delfshaven, direct naast de redactie van Rijnmond, moet het eerste volledig houten gebouw van Rotterdam verschijnen: SAWA. Gecombineerd met uitgebreide groenvoorziening moet SAWA het meest duurzame en energie neutrale gebouw van de stad worden. "Groen en leefplekken voor vogels, vlinders en bijen zijn geïntegreerd in balkons, terrassen en het dek", zegt projectontwikkelaar Nice Developers. SAWA is ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau Mei architects and planners.

De ambitie spat van SAWA af. Op hun site noemen de ontwikkelaars het toekomstige pand 'het gezondste gebouw van Nederland'. Ondanks dat de eerste paal de grond nog in moet, is SAWA inmiddels al zes keer in de prijzen gevallen. Recent werd het project nog bekroond met de eerste prijs in de categorie 'Future Projects - Experimental' tijdens het World Architecture Festival 2021.

Het pand komt in totaal uit 109 appartementen te bestaan, waarvan er 39 bedoeld zijn als koopwoning, 50 als huurwoning voor het middensegment en 20 huurwoningen voor de vrije sector. Van sociale huurwoningen is geen sprake. Wie nu interesse heeft, heeft nog even pech: de inschrijftermijn voor koopwoningen is op 24 november verstreken. De inschrijving voor de huurwoningen wordt pas drie tot vier maanden voor oplevering geopend. Gezien het momenteel nog braakliggende terrein zal deze ook nog wel even op zich laten wachten.

Een groot probleem waar SAWA mee kampt zijn de explosief gestegen houtprijzen. Tussen december 2020 en juni 2021 is de prijs van hout met meer dan 25 procent gestegen. Sinds het begin van de coronacrisis heeft ook het leverproces van het hout een flinke vertraging opgelopen. "Gelukkig stegen alle verkoopprijzen in de woningmarkt waardoor we het project haalbaar kunnen maken", zei Mark Compeer van Nice Developers eerder tegen Rijnmond.

Woontoren op het postkantoor

De Impressie van de woontoren op het oude postkantoor in Rotterdam | Foto: Archief

Het besluit om een 155-meter hoge woontoren te bouwen aan de achterkant van het voormalige postkantoor van Rotterdam viel niet bij iedereen in de smaak. 'Wat de nazi's hebben laten staan, gaat er nu alsnog aan', luidde commentaar van critici. Diezelfde leus werd in de jaren 70 ook gebruikt om te protesteren tegen de sloop van de Koninginnekerk in Rotterdam-Crooswijk. Die kerk moest toen wijken voor een verzorgingstehuis. In 2001 kwam daarnaast ook nog eens de 78-meter hoge Koninginnetoren te staan.

Het honderd jaar oude postkantoor, een rijksmonument, was een van de weinige gebouwen dat het bombardement op Rotterdam grotendeels heelhuids doorstond. In oktober vorig jaar werd er dan toch voor het eerst een stuk van het pand gesloopt om ruimte te maken voor de POST-toren met 305 luxe appartementen en 43 woonetages. Ook komt er een vijfsterrenhotel met 224 kamers in de toren, horeca, winkels, een ondergrondse parkeerplaats en ruimtes voor evenementen.

Het plafond van het oude postkantoor | Foto: Rijnmond

Tijdens de sloopwerkzaamheden wordt een oude vleugel van het pand verwijderd. Die zogenaamde 'expeditiehof' is de plek waar de postbodes vroeger de post deponeerden en ophaalden. Daar komt nu de fundering van de nieuwe woontoren te staan. De sloopwerkzaamheden zullen naar verwachting zeker een halfjaar duren. Daarna gaan de 60-meter lange heipalen de grond in. Naar verwachting wordt de gehele toren pas in 2025 opgeleverd.

Volgens de ontwikkelaars moet de toren het iconische pand 'nieuw leven inblazen'. "Het gebouw dat decennialang het toonbeeld van bedrijvigheid was, stond veel te lang stil. Het was leeg en gesloten. Dat is het nu niet meer. We brengen het postkantoor weer tot leven", luidt de promotietekst op de website van de toren. "Eindelijk wordt het gebouw weer in ere hersteld zodat het mee kan in de internationale beweging van de allesomvattende stad."

Van haven tot park

Een maquette van de Rijnhaven die te zien is in de Rijnhavenkeet. | Foto: Rijnmond

Met historische kades, industriële monumenten en 'fraaie vergezichten' wil Rotterdam de Rijnhaven tot een nieuw stuk stadscentrum ombouwen. De bedoeling is dat een derde van de haven wordt gedempt en plaats maakt voor een groene kade, grenzend aan hoogbouw met bij elkaar zo'n 2.000 tot 2.500 nieuwe woningen.

Het park krijgt een oppervlakte van 18 hectare en past volgens de gemeente goed binnen oudere herontwikkelingsplannen voor de Kop van Zuid, Wilhelminapier en Katendrecht. In het park moeten bewoners en bezoekers 'genieten van de relatieve rust van park, strand en water in een intiemere Rijnhaven', luidt het masterplan van de gemeente.

De plannen voor het Rijnhavenpark zijn ontwikkeld door het Amerikaanse architectenbureau MVVA. Het moet een afwisselend landschap worden met onder meer een stenen landtong, grasvelden, bomen en een klein strandje om te pootjebaden. Of het bij pootjebaden blijft of dat zwemmen ook mogelijk wordt, wordt nog onderzocht. Dat hangt namelijk af van de kracht van de getijden en de waterkwaliteit.

Bij het ambitieuze herontwikkelingsplan voor de haven komt een aanzienlijke tijdlijn kijken. Naar verwachting zal het park pas rond 2027 klaar zijn. "Uiteindelijk blijft de Rijnhaven zoals die ooit was bedoeld: tijdloos en flexibel. De groei van de stad en de toenemende vraag naar wonen en groen met alle voorzieningen dichtbij: de nieuwe Rijnhaven biedt hierop een antwoord."

Nieuwbouwprojecten op een rijtje

Op de site bouwenaanrotterdam.nl heeft de gemeente de grootste toekomstige en huidige nieuwbouwprojecten netjes uitgestippeld, inclusief ambitieplannen en het aantal vierkante meters aan woon- en werkruimte die die projecten de stad moeten opleveren. Of die beloften ook allemaal waargemaakt zullen worden en de beoogde meters en kosten binnen de perken blijven, valt nog wel te bezien.

Volgens de bouwkaart die de gemeente hanteert zijn er momenteel 7.868 woningen in aanbouw en liggen er nog eens 38.248 woningen in het verschiet. Daarnaast worden plannen om nog eens 11.637 woningen te bouwen nog bestudeerd, en zitten er vast en zeker al gretige architecten achter hun tekentafels om hét nieuwbouwproject van de toekomst te creëren.