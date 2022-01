Azarkan wil promoveren met Excelsior en daarna knallen bij Feyenoord: 'Ik hoop volgend seizoen op een kans'

De constante glimlach op zijn gelaat toont aan dat Marouan Azarkan het uitstekend naar zijn zin heeft bij Excelsior. Hij is in vorm en voelt zich goed. Iets wat vorig seizoen nog wel anders was, toen hij op huurbasis voor NAC speelde. De oogst na elf wedstrijden: nul doelpunten en nul assists. "Ik kwam middenin het seizoen bij NAC terecht. Het team draaide toen al goed, waardoor ik moeilijk mijn plaats kon veroveren", vertelt Azarkan.

Hoe anders is dat dit seizoen bij Excelsior. De potentie die hem al die jaren werd toegedicht, komt er dit seizoen eindelijk uit. De kleine aanvaller dartelt al het hele seizoen zichtbaar blij over het veld en komt in een leuk voetballend elftal als Excelsior volledig tot wasdom.

"Ik heb sinds mijn komst in augustus eigenlijk alles gespeeld. Dan zie je ook dat ik me kan ontwikkelen. De trainer begrijpt mij goed en weet wat mijn kwaliteiten zijn. Mede daardoor loopt het zo goed. Ik hoop in de tweede seizoenshelft op eenzelfde halfjaar, met méér goals en méér assists."

Terugkeer bij Feyenoord

Zijn uiteindelijke doel? Een terugkeer bij Feyenoord. Die komt er gezien het feit dat Azarkan verhuurd is aan Excelsior sowieso, maar voor de aanvaller is het belangrijk dat hij een kans krijgt in het eerste.

"Dat is wel het plan, daar werk ik naartoe. Ik heb regelmatig contact met spelers, staf en jeugdtrainers. Iedereen vindt dat het goed gaat en is tevreden. Feyenoord zit dan ook wel constant in mijn achterhoofd."

Extra lekker voor Azarkan is dat Feyenoord, net als Excelsior, vrij aanvallend speelt. "Dat ligt mij zeker. Als ik zie wat er nu van de buitenspelers van Feyenoord wordt gevraagd, is dat precies waar ik hier bij Excelsior ook aan werk. Ik hoop dat ik daar volgend seizoen bij Feyenoord ook kan staan."

Promoveren

Maar voorlopig heeft Azarkan nog een ander doel: promoveren met Excelsior. De aanvaller geeft aan dat het in de spelersgroep van Excelsior behoorlijk leeft. "We willen allemaal direct promoveren. Natuurlijk kan de klad er een keer inkomen, maar als ik zie hoe we tegen andere goede ploegen hebben gespeeld, acht ik het niet onmogelijk."

Bekijk hier het hele interview met Marouan Azarkan.