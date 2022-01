Hoe de veranderde dynamiek bij Excelsior zorgt voor een nieuw doel en een dankbare trainer: 'Ik heb het plezier weer terug'

Als Marinus Dijkhuizen op dinsdag zijn teambespreking houdt, wordt hij onderbroken door assistent-trainer Ruben den Uyl. Speciaal voor z'n vijftigste verjaardag van de hoofdtrainer heeft hij een video gemaakt met felicitaties van z'n beste vrienden en familieleden. De op het eerste oog nuchtere Dijkhuizen is geraakt, zoals hij sowieso geniet van de hele dag. De technische staf heeft het hotel in Genk versierd, er zijn cadeaus en taart; je zou kunnen zeggen dat het vieren van Dijkhuizens verjaardag exemplarisch is voor de sfeer bij Excelsior.

"Thomas en Ruben zorgen voor een nieuwe dynamiek die niet alleen goed past binnen het hedendaagse voetbal, maar ook binnen deze groep", benadrukt Dijkhuizen. "Ik heb zelden meegemaakt in het profvoetbal dat een team zo hecht is. Dat er zo hard gewerkt wordt. Dan moet ik echt terug naar m'n tijd bij Montfoort, toen ik nog bij de amateurs werkte. Dat zie je hier terug, ook deze week. Ik ben echt superblij dat de club het mogelijk heeft gemaakt dat we hier in Genk op trainingskamp kunnen. Dat zegt ook iets over de ambities van de club. En dan zie je dat dit soort weekjes veel bijdragen aan de sfeer."

"Neem bijvoorbeeld onze tegengoals. We hebben in het begin veel clean sheets gehad. Later steeds minder. Dat moet terugkomen. Als we dat soort dingen nog beter doen, maken we een kans", denkt Dijkhuizen. die zichzelf ervan bewust is dat er anders naar Excelsior wordt gekeken. "Hoe hoger de verwachtingen zijn, hoe moeilijker dat waar te maken is."

Dijkhuizen weet dat als geen ander. Als trainer van Brentford en met name bij NAC en Cambuur kreeg hij als trainer ook te maken met een verwachtingspatroon waar hij niet aan kon voldoen. Bij geen van deze clubs diende hij zijn contract uit. "Brentford was achteraf te vroeg. Het was een logische stap omdat je die kans niet vaak krijgt, maar ik was er nog niet aan toe", zegt de Westlander eerlijk. "Bij NAC zat ik een wat langere periode en dat ging nog vrij redelijk, maar Cambuur was zó kort . Alle kwaliteiten in de selectie vielen weg en dan keken ze direct naar de trainer. Als de verwachtingen heel hoog waren, zoals bij Cambuur en NAC, en het valt tegen, ben je tegenwoordig heel snel aan de beurt als trainer. Heel irritant. Daarom ben ik blij met het gevoel dat het nog in m'n vingers zit."

Boven verwachting

Want bij Excelsior had het ook anders kunnen lopen met Dijkhuizen. Dat realiseert hij zichzelf ook. Vorig seizoen verloor hij zes wedstrijden op rij, maar Ferry de Haan behield vertrouwen in de trainer die in 2014 nog met Excelsior promoveerde naar de eredivisie en daarin vervolgens ook succesvol was. "Gelukkig zit ik hier nog en dat pakt nu geweldig uit voor beide partijen", stelt Dijkhuizen, die ook eerlijk is over de stormachtige ontwikkeling van een aantal spelers. "Joshua Eijgenraam, Thijs Dallinga, Julian Baas...echt geweldig hoe zij het momenteel doen. Dat had ik aan het begin van dit seizoen echt niet verwacht. Bij ons vorige trainingskamp in Delden was de helft van deze selectie er niet eens. En nu staan we hier. Ik heb echt heel erg het plezier terug gevonden bij Excelsior en daar geniet ik onwijs van."

Het volgende Excelsior-talent stond ook al klaar om door te breken. De pas 17-jarige Noa Dundas trainde al lange tijd met de groep mee en maakte bij NAC zelfs z'n debuut in het eerste. Toch is de middenvelder en jeugdinternational halsoverkop vertrokken naar FC Basel. Dijkhuizen: "Heel verrassend en vervelend. Ik begrijp hem ook niet goed. Het verleden wijst uit dat het niet goed uitpakt als jongens vroeg naar het buitenland gaan. Natuurlijk respecteer je z'n keuze, maar het is doodzonde. Met Excelsior heb je een mooi podium waar je kansen krijgt. Ik heb hem nog gevraagd hier te blijven. Het is al uniek dat je als 17-jarige alles meetraint. We zijn maandenlang in onderhandeling en gesprek geweest om een meerjarig contract aan te bieden, maar helaas maakt hij een andere keuze. Teleurstellend."

Met een vrijwel fitte selectie, ook Marouan Azarkan lijkt hersteld van een knieblessure, hervat Excelsior zondag de competitie tegen ADO Den Haag. Bij een overwinning is het gat met hen zeven punten. "Het gaat om de bovenste plekken. Dat geeft energie aan de jongens en ik kijk er ook wel naar uit", besluit Dijkhuizen.