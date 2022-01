Bizar: Ridderkerker onthoofdt zijn kat na 2 sixpacks en amfetamine

Dat komt doordat de man drugs blijft gebruiken terwijl hij weet dat hij daardoor psychotisch kan worden. De rechtbank baseert haar vonnis op soortgelijke zaken.

De man doodde zijn kat in mei vorig jaar nadat hij twee sixpacks bier gedronken had, in combinatie met amfetamine en medicijnen. Bij deze gruweldaad gebruikte hij een hakbijl die hij altijd al aan de muur had hangen. Dat verklaarde hij voor de Rotterdamse rechters.

Huisbezoeken, geen drugs, geen dieren

Die legden hem een straf op van 90 dagen celstraf waarvan 48 dagen voorwaardelijk. De proeftijd is twee jaar. In die periode moet hij zich melden bij de reclassering. Ook krijgt hij huisbezoeken van de reclassering en mag hij geen dieren houden. De reclassering zal hem beperken in zijn gebruik van drugs en alcohol en zal hem hierop controleren.

Een psychiatrisch onderzoek wees uit dat de man lijdt aan een "ongespecificeerde schizofreniespectrumstoornis of een andere psychotische stoornis en aan een stoornis in middelengebruik (amfetamine, cocaïne en alcohol)". Mogelijk is de Ridderkerker zwakbegaafd.

De man wil zich niet laten behandelen en beseft volgens de rechtbank ook niet dat hij ziek is. Het is daardoor niet mogelijk om hem in een zorginstelling te krijgen waar hij behandeling kan ondergaan. Belangrijkste reden daarvoor is dat de motivatie hiervoor ontbreekt, staat in het vonnis.

Gedwongen zorg geen optie

Gedwongen verslavingszorg is ook geen optie, blijkt uit een advies van Antes Zorg omdat "motivatie bij betrokkene" ontbreekt.

De reclassering uit zich somber over de toekomst van de man die zijn kat moedwillig om het leven bracht, blijkt uit het vonnis. "Gezien het sinistere karakter van het delict ziet de reclassering weinig tot geen mogelijkheden om de risico's te beperken met bijzondere voorwaarden en/of toezicht."