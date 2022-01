Plantendief houdt De Gorzen bezig: “Het is toch te triest voor woorden?”

De gemoedelijke Beierlandsestraat in De Gorzen werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een plantendief. “Het is toch te triest voor woorden dat je middenin de nacht om vier uur ‘s nachts in je eentje in de kou buiten gaat lopen om in de straat plantjes te plukken”, reageert buurtbewoner Beau van ‘t Hoen.

Haar camera’s registreerden de actie van de nog altijd onbekende vrouw. “Ik kwam terug van de tandarts en ik kijk naar de overkant. En ik zie ineens een kale plek staan. Afgelopen weekend stond daar nog een heel mooi groen boompje. Toevallig heb ik camera’s staan en ben ik gaan terugspoelen om te kijken wat er is gebeurd”, vertelt Van ‘t Hoen.

Op de beelden is duidelijk te zien wat er precies gebeurd is. Van ‘t Hoen: “Om vier uur ‘s nachts is een vrouw de straat ingelopen met twee witte tasjes. En die vrouw heeft die boom en meerdere plantjes eruit geplukt.” Waarom de vrouw zoiets doet, is een raadsel voor Van ‘t Hoen. “ Ze heeft denk ik niks te doen met haar leven. Ze heeft een kale tuin denk ik en gaat daarom maar plantjes stelen.”

Het incident houdt de wijk al een aantal dagen bezig. En iedereen vraagt zich af of de vrouw structureel haar slag slaat in de openbare perkjes. Van ‘t Hoen sluit het niet uit. “Het viel mij een tijdje geleden al op. Toen ik naar m’n tante liep, liep ik langs een ander perkje. En toen zag ik ook al een gat zitten. In eerste instantie dacht ik dat het een kwajongensstreek zou zijn geweest. Maar nu bleek ineens dat er best wel grote planten weg waren.”

De perkjes rondom de bomen in de Beierlandsestraat worden beheerd door het straatteam: een club van enthousiaste buurtbewoners. “Vorig jaar hebben we budget aangevraagd bij de gemeente om de straat gezelliger te maken.” Het straatteam is teleurgesteld in de actie van de vrouw en zet begin deze week de beelden online. Ze hopen daarmee dat de vrouw tot inkeer komt en, wie weet, de planten terugplant.