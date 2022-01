Rechter: RET-handhavers hoeven tatoeages niet te bedekken

De rechter oordeelt dat het beleid van de RET in strijd is met goed werkgeverschap en inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. Vaak gaat het om afbeeldingen die een relatie hebben met gebeurtenissen in het privéleven van een persoon. Een eerder vonnis van de kantonrechter die de RET in het gelijk stelde, is daarmee vernietigd.

Het hoger beroep tegen die eerdere uitspraak van de kantonrechter was aangespannen door de Vakorganisatie Onafhankelijk RET-personeel (VOR).

De RET wilde een tatoeagebeleid invoeren dat handhavers in het OV verbiedt om zichtbare 'lichaamsversierselen te dragen'. Dat zou namelijk niet in lijn zijn met de neutrale wijze waarop de RET zich wil presenteren in contact met reizigers.

Regels alleen voor BOA's in de metro

Het verbod op zichtbare tatoeages voor zogeheten Controleurs Openbaar Vervoer (COV) moest alleen gaan gelden voor toezichthouders in de metro met handhavende taken. Omdat ze te maken hebben met agressie en geweld zijn ze benoemd tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en beschikken ze over bevoegdheden die bij deze specifieke functie horen. Deze COV'ers dragen een RET-uniform. Andere RET-medewerkers mochten volgens het tatoeagebeleid van de RET wel zichtbare tatoeages dragen. Ook handhavers in burger mochten tatoeages hebben.

Uit een enquête onder Handhaving Nederland over de vraag of tatoeages moeten kunnen, bleek dat 84 procent van de 3353 respondenten geen problemen heeft met zichtbare tatoeages. Het blijkt dat het dragen van tatoeages maatschappelijk geaccepteerd is.

De politie en de marechaussee hebben hun tatoeagebeleid afgelopen jaren versoepeld. Het is daar niet verboden om zichtbare tatoeages te hebben. Wel zijn er regels. Op het hoofd, in de nek en op de handen worden bijvoorbeeld geen tatoeages getolereerd. Dat heeft het gerechtshof meegewogen.

Salaris ingehouden als straf voor tatoeage kinderen

Volgens RET-medewerker Henk Lansink van de VOR zijn de rechtszaken van de VOR begonnen omdat vervoersbedrijf RET tweeënhalf jaar geleden een dag het salaris van een collega inhield omdat hij zijn arm niet wilde bedekken met een lange mouw of pleisters. Daarop waren de getatoeëerde namen van zijn kinderen te zien. Het gerechtshof gaat in dit vonnis niet in op deze zaak. Het is niet duidelijk of de RET het ingehouden salaris moet terug betalen.