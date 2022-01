3 Rotterdamse adviezen voor de nieuwe minister Armoedebeleid: ‘Doe wat aan de armoedeval’

In het nieuwe kabinet dat komende maandag wordt gepresenteerd, is een minister speciaal voor Armoedebeleid. De Rotterdamse Carola Schouten (ChristenUnie) krijgt deze portefeuille. Als eerste gemeente in Nederland heeft Rotterdam sinds 2018 een wethouder die speciaal is belast met de post Armoedebestrijding. Wij vroegen drie ervaringsdeskundigen wat de nieuwe minister kan leren van de Rotterdamse ervaringen.

Rotterdammer John van Bruggen heeft wel een tip voor haar: zoek een direct lijntje met iemand die weet hoe het is om in armoede te leven. Van Bruggen heeft zelf een bijstandsuitkering en moet van een paar tientjes in de week rondkomen. Hij werkt als vrijwilliger bij de Voedselbank en komt dus ook met andere mensen in aanraking die niet veel te besteden hebben.

Ik denk dat ze niet weten wat armoede is John van Bruggen

Over de beleidsbepalers zegt hij: "Ik denk dat ze niet weten wat armoede is, zo'n minister hoort een direct lijntje te hebben met iemand die echt in armoede leeft." Zo iemand kan de minister voor langere tijd laten zien wat het betekent om het te rooien met weinig geld en wat de Haagse maatregelen voor uitwerking hebben op de mensen die het aangaat.

Een bezoekje of eenmalig gesprek haalt volgens de Rotterdammer niet zoveel uit. Het gaat hem erom dat de minister structureel meekrijgt hoe het is om heel weinig geld te hebben om van rond te komen. Zo'n direct lijntje met iemand die het aangaat, kan over een langere periode duidelijk maken welke problemen mensen in armoede hebben. Die problemen kunnen elke week anders zijn: geldzorgen veroorzaken ook andere problemen als stress en eenzaamheid.

"Een week is niks, probeer het eens een paar maanden", zegt hij over de initiatieven van mensen die wel eens een week of iets langer van een uitkering rondkomen om te ervaren hoe dat is. Van Bruggen raadt de nieuwe minister ook aan om bijvoorbeeld naar de Gaarkeuken te gaan. "Spreek er met mensen, zorg dat je tussen de mensen bent, en niet één keer maar een middagje in de week ofzo." Van Bruggen besluit: "Ik hoop dat ze er dingen van opsteekt en er iets mee doet."

John van Bruggen adviseert Carola Schouten: zoek een maatje die weet hoe het is om in armoede te leven | Foto: Rijnmond

Als eerste gemeente in Nederland heeft Rotterdam sinds 2018 een wethouder die speciaal is belast met de post Armoedebestrijding. Michiel Grauss van de ChristenUnie heeft zich de afgelopen vier jaar beziggehouden met armoede in Rotterdam.

De nieuwe minister met de portefeuille Armoedebeleid is een partijgenoot en plaatsgenoot van Grauss: “Ik heb natuurlijk even app-contact gehad met Carola, haar gefeliciteerd en onze hulp aangeboden. Ze reageerde daar positief op. Ze is van harte uitgenodigd om naar Rotterdam - de armste stad van Nederland - te komen om te zien welke mooie resultaten we boeken nu we een andere koers varen om armoede en schulden aan te pakken."

'Wees niet lief maar effectief'

Een belangrijke boodschap van Grauss aan Schouten is: "Wees niet lief maar effectief. Maak afspraken met elke minister zodat iedereen in de uitvoering mee gaat doen." Armoede staat niet op zich, het hangt samen met bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en wonen. Zo maakt Grauss zich hard om de mondzorg weer terug te krijgen in het basispakket en energiearmoede te bestrijden.

Grauss heeft de afgelopen vier jaar als wethouder Armoedebestrijding veel mensen bezocht en gesproken: "Dan hoor je het echte verhaal, mensen vertrouwen de overheid vaak niet of weten de weg niet voor hulp. Daarom moet je hulp bieden waar de mensen zijn, op scholen, in kerken, moskeeën, bij de huisarts."

Mensen die in armoede leven staan volgens de wethouder continu in de overlevingsmodus. "Je moet eerst proberen de stress weg te nemen. Dan pas ontstaat ruimte om aan problemen te werken. Deze stress-sensitieve aanpak zijn we in Rotterdam succesvol gestart en willen we doorzetten. Maar dat kost geld. Rotterdam heeft de afgelopen collegeperiode 44 miljoen euro extra ingezet op armoedebestrijding en schuldenaanpak. Geld blijft nodig.”

Michiel Grauss van de ChristenUnie heeft zich als wethouder de afgelopen vier jaar bezig gehouden met armoede in Rotterdam | Foto: Gemeente Rotterdam

De Rotterdamse wethouder nodigt de nieuwe minister uit om gebruik te maken van de kennis en ervaring die in Rotterdam is opgedaan. Zoals Rotterdam het beleid ook onder meer baseert op wat ervaringsdeskundigen en wetenschappers vertellen. "We zijn namelijk niet alleen hulpverlener, maar ook een van de grootste schuldeisers als overheid. Vanuit deze rol moeten we kritisch blijven op ons eigen handelen. Mensen die zelf schulden hebben of in armoede leven, helpen ons daarbij", zegt Grauss. Hij vindt het ook belangrijk te kijken naar de lange termijn: "Doorbreek de vicieuze cirkel. En wees niet lief maar effectief."

'Doe iets aan de armoedeval'

Clara Sies is in Rotterdam al tientallen jaren betrokken bij mensen die het niet breed hebben. Met haar man Sjaak richt ze in 2002 de Voedselbank op. Inmiddels zijn ze alweer ruim vier jaar de drijvende kracht achter de Gaarkeuken Rotterdam, een plek waar armen en eenzamen elkaar tijdens de maaltijd kunnen ontmoeten.

Ook Sies heeft tips voor de nieuwe minister: "Er is nog altijd sprake van de armoedeval. Als mensen vanuit een uitkering gaan werken, worden ze gekort op toeslagen waardoor ze netto minder overhouden." Het is een probleem dat al jaren speelt, maar waar nooit een oplossing voor is gekomen.

"Het beetje meer dat ze verdienen, kunnen ze maar één keer uitgeven, maar al die instanties kijken door kokertjes alleen naar hun eigen organisatie", legt Sies uit. "Afvalstoffenheffing, het Waterschap, gemeentebelasting, ze kijken naar het inkomen en zeggen: 'meer inkomen, betalen maar', maar als je honderd euro per maand meer krijgt, kan je niet drie keer honderd euro meer uitgeven."

Instanties kijken door een koker alleen naar hun eigen organisatie Clara Sies

Daar mag eindelijk wel eens een oplossing voor komen, vindt Sies. Daarnaast stoort het haar dat veel overheidsinstanties niet gratis te bellen zijn. "Mensen in armoede hebben vaak een prepaidkaart met een tientje beltegoed per maand, die kunnen niet twintig minuten in de wacht hangen want dan is de kaart leeg." Volgens Sies moet het moeite waard zijn om te onderzoeken welke hulplijnen voor mensen gratis zouden moeten zijn.

Sjaak en Clara Sies | Foto: Rijnmond

Vanuit haar woonplaats Rotterdam zijn er dus al verschillende aanknopingspunten om mee aan te slag te gaan voor de nieuwe minister van Armoedebeleid Carola Schouten. Komende maandag wordt het nieuwe kabinet beëdigd en kan de minister beginnen. Daarna zullen we weten of ze op de Rotterdamse uitnodigingen in gaat en de adviezen ter harte neemt.