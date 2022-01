Slachtoffer boos omdat stalkingszaak opnieuw wordt uitgesteld: 'Hij heeft weer de regie in handen'

Safetyned is het online platform voor vrouwen die belaagd of mishandeld worden | Foto: Archieffoto

De verdachte en het slachtoffer hadden een relatie maar toen zij het uitmaakte, wilde hij dat niet accepteren. Hij begon de vrouw te belagen en plaatste onder meer een peilbaken onder haar auto om te kunnen zien waar zij heenging.

Haar advocaat, Frank Hamers, zegt dat ze die auto nu juist vanwege de stalking had aangeschaft: "Ze ging altijd met het OV naar haar werk, maar dan stond hij haar op te wachten als ze uitstapte. Met die auto dacht zij meer vrijheid te krijgen."

De vrouw was zelf niet naar de rechtbank gekomen woensdag, omdat zij al had vernomen dat de zaak niet inhoudelijk werd behandeld. Hamers: "Ze is heel boos. Ze had zo naar deze datum toegeleefd om het af te sluiten. In haar ogen heeft hij nu weer de regie in handen."

In de periode augustus 2020 tot en met februari 2021 werd het slachtoffer op alle mogelijke manieren belaagd door de man. Via de mail en WhatsApp, fysiek voor haar deur en bij haar werk, telefonisch thuis en op het werk.

Blote billen

De man stuurde foto's van haar blote billen naar familieleden, haar werkgever en aan collega's. Advocaat Hamers: "Ze heeft moeten verhuizen en is haar baan kwijt. Die man stond steeds weer bij haar werk voor de deur en belde heel vaak op."



Hij stuurde haar ook een video waarin hij te zien is met een bivakmuts op en een (mogelijk) vuurwapen. De begeleidende tekst: "Ik zal je vinden, maak niet uit waar je gaat. Ik sla je dood, schiet je dood. Stapje voor stapje ga je eraan". Justitie verdenkt de Rotterdammer ervan de vrouw meermalen te hebben geslagen, geschopt en aan de haren te hebben getrokken.

Volgens advocaat Hamers was zij niet het eerste slachtoffer van stalking van de man. Hij is al door een psycholoog onderzocht maar weigerde toen medewerking. Daarna is hij in het Pieter Baan Centrum geobserveerd, waar hij opnieuw niet wilde meewerken. De deskundigen hebben desondanks tbs met dwangverpleging geadviseerd. Na dat advies heeft de verdachte gezegd dat hij alsnog bereid is in gesprek te gaan met gedragsdeskundigen.

Justitie wilde hem terugsturen naar het Pieter Baan Centrum, waar hij dan zou worden opgenomen. De rechter besloot de verdachte door een psycholoog en psychiater te laten onderzoeken, maar dan ambulant. Dat wil zeggen dat hij niet apart wordt opgenomen maar in zijn cel door de deskundigen wordt bevraagd. Op 31 maart gaat de zaak verder, maar ook dan zal het waarschijnlijk nog niet inhoudelijk zijn.