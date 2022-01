Geen zorgen, geen Goudmijn, wel tijdsdruk op trainingskamp Sparta: 'Iedereen beseft dat we moeten repareren'

In hetzelfde hotel als ADO Den Haag zweten de Spartanen in het krachthonk. Een ietwat uitgedunde selectie, want ook Sparta kampt met een aantal coronagevallen. "Als we thuis waren gebleven, was de kans op besmettingen net zo groot", zegt Fraser nuchter. "Je hebt het nooit helemaal in de hand."

Daarnaast maakt AZ-huurling Kenzo Goudmijn geen deel meer uit van de selectie. De middenvelder hoopt elders op meer speeltijd dan de elf invalbeurten op Rotterdam-West. Excelsior is een van de geïnteresseerde clubs om hem te huren. "Beiden hebben we elkaar niet kunnen geven wat we hoopten en zelfs verwacht hadden. Bij Kenzo past wellicht een ander type voetbal beter en wij hadden behoefte aan een ander soort speler. Aan de voorkant hadden we het juiste gevoel en de juiste intentie, maar soms brengt dat niet wat nodig is."

Tot nu toe heeft Fraser één winterse versterking tot zijn beschikking: de Spaanse spits Adrian Dalmau. Als het aan de trainer ligt, trekt hij liever gisteren dan vandaag een blik nieuwe spelers open. Maar Fraser weet dat het niet zo eenvoudig is. "Ik krijg een hoop energie van een aantal mensen om mij heen. Daaraan hou ik mij vast. Ik denk dat het goed komt. Het besef is er bij iedereen dat er met een aantal aanvullingen wat herstelwerkzaamheden moeten gebeuren."

Over anderhalve week al hervat Sparta de competitie met een uitwedstrijd bij Cambuur. En dan zijn er zestien wedstrijden om handhaving te bewerkstelligen. "In een heel korte tijd moet je spelers voorbereiden en klaarstomen. Dat is het nadeel van herstellen." Bovendien vissen veel clubs in dezelfde vijver. Zo haalde PEC Zwolle Oussama Darfalou, de speler van Vitesse die eerder ook op het lijstje van Sparta stond. "Dat was een speler die voor ons ook interessant was. Dus moeten we inventief zijn. Vaak ken je dit soort spelers van eerdere contacten. Dan probeer je zo op hen in te spelen dat ze richting Sparta komen."

