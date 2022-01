Explosie maakt veel indruk op medewerkers van scheepswerf: 'Je wil 's avonds gewoon weer thuiskomen'

Onderhoudsbedrijf

De slachtoffers waren niet werkzaam voor de scheepswerf, maar werkten voor Dieselbedrijf Hardingxveld (DBH). Dat is een onderhoudsbedrijf van dieselmotoren.

De vissersboot | Foto: Corrado Francke

"Het maakt veel indruk op de mensen die hier werken", reageert directeur Rinus Kooiman van de scheepswerf. "We gaan allemaal naar ons werk en iedereen wil 's avonds weer thuiskomen."

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht reageerde geschokt op het incident:

Medewerkers van Kooiman Hoebee kwamen direct in actie na de explosie. "Er is goed gehandeld", benadrukt Kooiman. De zwaargewonde man kwam volgens hem zelf uit de machinekamer en is opgevangen door bedrijfshulpverlening. Hij is op een juiste manier gekoeld en verder geholpen.

Duikersteam

Op dat moment was de 25-jarige man uit Puttershoek nog vermist. Daarom was er ook een duikersteam aanwezig. De man werd uiteindelijk in het water gevonden, maar reanimatie mocht niet meer baten.

Kooiman heeft woensdag alle medewerkers verteld wat er precies gebeurd is. Wie er behoefte aan heeft, krijgt hulp van een psycholoog.

De mosselboot lag bij Kooiman Hoebee vanwege onderhoud. "De werkzaamheden waren al een eind afgerond, maar de eigenaar van het schip vroeg of het hier kon blijven liggen omdat er nog iemand onderhoud moest plegen aan de motor."

Onderzoek

Politie en arbeidsinspectie doen onderzoek naar de oorzaak van de explosie.