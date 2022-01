De Koning op Het Kasteel: Sparta heeft eindelijk z'n bestuurslid met een voetbalachtergrond

De Koning zal op voetbalgebied als klankbord fungeren voor het gehele bestuur en zich daarbij een beeld vormen van zowel het betaalde voetbal als de jeugdopleiding. Hij zal derhalve onder meer sparren met technisch directeur Gerard Nijkamp.

Hans de Koning werd in 1960 geboren in Rotterdam en speelde als doelman bijna 300 wedstrijden in de Eredivisie voor AZ ’67 en FC Twente. Na zijn actieve voetballoopbaan werd hij trainer bij onder andere FC Twente, AZ, Fortuna Sittard, FC Dordrecht, TOP Oss, FC Volendam, Go Ahead Eagles, RKC Waalwijk en VVV-Venlo.

Toen De Koning in between jobs zat, hielp hij regelmatig in de meubelzaak van zijn broer Perry in Sliedrecht. Rijnmond maakte daar een reportage over: