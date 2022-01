Mannetje van doodgereden zwaan op A29 ook overleden: 'Het is diep triest'

De partner van de zwaan die dinsdagavond na een aanrijding op de A29 overleed, is een dag later zelf ook dood gegaan. Het mannetje van de overleden zwaan had vermoedelijk interne bloedingen opgelopen, denkt de beheerder van vogelopvang Houtsnip in Hoek van Holland. De zwaan werd daar na het ongeval opgevangen en verzorgd.

Het ongeval waarbij het vrouwtje dinsdagavond op de A29 werd doodgereden, gebeurde in het staartje van de avondspits. De autoweg werd gedeeltelijk afgesloten om het overleden dier te ruimen, maar ook om het rouwende mannetje op te vangen.

Volgens een vrijwilliger van de Dierenambulance Hoeksche Waard is een rouwende zwaan geen ongewoon gezicht. "Zwanen zijn heel monogaam, en blijven ze bij elkaar voor het leven. Als een van hen sterft, blijft de andere ernaast zitten totdat de partner er niet meer is."

Verblijf in vogelopvang

Saia Hendrickx van vogelopvang Houtsnip, de plek waar het mannetje werd opgevangen, herkent dit. "Zwanenkoppels zijn een koppel voor het leven. Als er een gewond is of overlijdt, zien we dat de partner die achterblijft rouwt."

Een inwendige bloeding na een aanrijding betekent voor zwanen vaak meteen het einde. Het mannetje had direct de nodige verzorging gehad. Na het ongeval kreeg hij middeltje van de vogelarts zodat er geen zwellingen optreden, maar dat mocht niet meer baten. "We hebben hem nog getroost en lieve woordjes gezegd. Hij liet alles met zich doen. Een tijd later zat hij wat meer rechtop en keek hij om zich heen."

Geen sloot, maar asfalt

Hendrickx hoopte dat hij zich een dag later al wat beter zou voelen, maar de volgende ochtend trof ze het dier levenloos aan. "Het is diep triest dat hij ook is overleden", zegt ze. Waarom een van de twee zwanen is aangereden op A29, denkt ze wel te weten. "Op dat moment was het regenachtig, vermoedelijk zagen ze de autoweg aan voor water. Dan komen ze wel hard aan als ze landen op het asfalt. Het mannetje liet daarna zijn koppie hangen." Dat er ook liefdesverdriet in het spel is geweest, sluit ze niet uit. "Ik kan niet in zijn koppie kijken, maar ik denk dat het een combinatie van beide is geweest."