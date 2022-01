National Geographic publiceert foto's van Rotterdamse ict-manager Eddie: 'Echt ontzettend tof'

Visser is pas sinds 2018 hobbyfotograaf. Afgelopen vrijdag kreeg hij per post de nieuwe scheurkalender van National Geographic op de deurmat. De hobbyfotograaf was verrast. Want de kalender zat niet bij zijn online bestellingen. "Toen ik het pakketje uitpakte, zag ik dat er een brief bij zat waarin stond dat twee foto's van mij geselecteerd waren voor de kalender. Echt ontzettend tof!"

Visser had de twee foto's al heel lang in gedachte, vertelt hij. "Die foto van de zeearend vind ik gewoon prachtig. Hij kijkt je ook recht aan. Heel indringend." Het beeld van de Erasmusbrug maakte hij tijdens de lockdown. Er reden toen weinig trams. "Ik ben die dag heel vroeg opgestaan om deze foto van 'de Zwaan' (een bijnaam voor de brug, red.) zonder verkeer te kunnen maken." Meestal wordt de Erasmusbrug van de zijkant gefotografeerd. Maar Visser wilde juist een frontaal perspectief op beeld pakken. "Dit is uitzonderlijker. Je ziet het lijnenspel heel goed. Dat vind ik fantastisch."

Amerikaanse zeearend op de Roofvogelboerderij in Berkel en Rodenrijs | Foto: Eddie Visser

Sfeer en schoonheid vastleggen

Visser is in zijn werkende leven ict-manager bij de gemeente Rotterdam. In zijn vrije tijd gaat hij veel op pad met zijn camera, soms op onorthodoxe tijden. Over zijn passie zegt hij: "Iedere dag is de sfeer buiten anders. De luchten bijvoorbeeld vind ik mooi om te fotograferen. De ene keer is de lucht oranje, de andere keer grijs of blauw. De sfeer en schoonheid daarvan wil ik vastleggen."

Het valt de hobbyfotograaf op dat hij ziet en vastlegt waar velen geen oog voor hebben. "In de tram zie je bijvoorbeeld dat veel mensen op hun mobieltje zitten. Maar als je goed om je heen kijkt, zie je prachtige dingen." Een voorbeeld is een moment op de Oostzeedijk in Rotterdam waar hij met collega's op pad was. "In die stedelijke omgeving zag ik opeens iets blauws voorbijvliegen: een ijsvogel." Het lukte Visser nog maar net om de kleurrijke verschijning vast te leggen. "Mijn collega's waren verbaasd en verrast. Zo'n dier laat zich niet snel zien en zeker niet in de stad."

Als we vragen wanneer het werk van Visser op de cover van National Geographic zal verschijnen, moet hij lachen. "Dan moet ik nog heel veel mooie foto's maken", reageert hij. "Maar als je werk geselecteerd wordt voor de kalender van National Geographic inspireert dat natuurlijk wel. Dus wie weet!"