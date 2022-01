'Onderzoek naar uithuisplaatsing tijdens toeslagenaffaire is laat'

Nadine vertelt dat de toeslagenaffaire haar te veel stress gaf, vooral door de schulden.” Ze meldde zich aan bij de kredietbank voor hulp, maar dat werd toentertijd afgewezen: “Alles wat er mis kon gaan, ging mis in mijn leven.”

‘Mijn kind schreeuwde om hulp en ik ook als ouder’

Haar oudste zoon vertoonde afwijkend gedrag en Nadine kreeg brieven van school, die dat gedrag niet accepteerden. School wilde dat Nadine als ouder een passende straf zou verzinnen. Ze zocht naar straffen, maar wist op een gegeven moment niet meer wat ze moest doen: “Mijn kind schreeuwde om hulp en ik al helemaal als ouder.”

“Eén keer heb ik hem geslagen,” geeft Nadine toe, “het was zijn gedrag en de stress eromheen. Mijn geduld was gewoon op.” Ze weet het nog precies. Het was 25 februari 2016. Samen met haar kind was ze naar de bioscoop geweest. Thuis speelde haar zoon met twee zonen van haar vriendinnen. Hij ging op een vriend zitten en liet een scheet. “Ik had meerdere keren gewaarschuwd, ik was er gewoon klaar mee.”

Post-it met contactgegevens van Veilig Thuis

Die ene klap op haar zoons kuit is niet de reden van de uithuisplaatsing, vindt Nadine. De reden is volgens haar dat de vader heeft aangegeven dat hun kind niet veilig is bij zijn moeder. Het gevolg: Ze kon haar zoon niet meer ophalen na school, maar vond wel een post-it met contactgegevens van Veilig Thuis voor een afspraak.

Haar beiden kinderen werden uit huis geplaatst. De toeslagenaffaire beperkte Nadine in haar verdediging: “Ik had geen geld voor advocaten, ik zat heel erg diep in de schulden met belasting.”

Eerst zien, dan geloven

Nadine is blij dat er eindelijk een onderzoek wordt gedaan, maar zij vraagt zich wel af of Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond hun fouten niet onbeduidender zullen voorstellen dan ze daadwerkelijk waren. Haar twijfels komen voort uit de ervaringen met dertien gezinsvoogden binnen zes maanden: “De informatie over mijn casus bleef gewoon gekopieerd en geplakt worden, niemand heeft het aangepast.”

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond zou volgens haar kritisch moeten kijken, hun fouten inzien en erkennen. “Luister naar de daadwerkelijke hulpvraag,” benadrukt ze, “Ik zocht vóór de uithuisplaatsing al hulp om mijn kind te corrigeren.”

Over anderhalve maand is Nadine’s kind 16, de leeftijd waarop haar zoon zelf kan beslissen bij welke ouder hij wil zijn. Haar oudste zoon is een slecht pad ingeslagen en wil niet naar zijn moeder. Alleen als het onderzoek snel is afgerond, heeft het nog invloed op de situatie van Nadine en haar zoon. In ieder geval hoopt zij voor de andere toeslagenouders dat het onderzoek resulteert in de terugkomst van hun kinderen.