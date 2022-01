Grootste drugsvangst van 2021: ruim 4000 kilo in Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven is vorige week donderdag een lading van 4180 kilo cocaïne gevonden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. De vondst, die op 30 december was gedaan, is volgens justitie de grootste lading coke die in 2021 in beslag is genomen.

De drugs is inmiddels vernietigd. De ruim 4000 kilo coke had een straatwaarde van 300 miljoen euro. In verband met de zaak zijn in België zeven mensen gearresteerd. Het gaat om vijf Belgen en twee Britten.

120 kilo in het dak

De container waarin de drugs zaten, kwam uit Ecuador. De bedoeling was dat de partij drugs zou aankomen in de haven van Antwerpen. Aanvankelijk werd er 4060 kilo coke gevonden, maar na een uitgebreide scan werd in het dak van de container nog eens 120 kilo aangetroffen.

Nadat de drugs waren vernietigd, is de container doorgestuurd naar België. In samenwerking met de Belgische politie werd de container gevolgd. In een loods in Essen, net over de grens bij Roosendaal, werden de zeven verdachten aangehouden.

Topje van de ijsberg

Sinds 2017 is elk jaar fors meer cocaïne onderschept in Nederlandse havens. Dat jaar ging het om 10.000 kilo coke die werd aangetroffen, vorig jaar om ruim 68.000 kilo. Deze hoeveelheden zijn volgens experts slechts het topje van de ijsberg van wat er in totaal wordt vervoerd.