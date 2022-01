Het weer van vandaag: wisselend bewolkt en mogelijk een buitje

Vandaag is het wisselend bewolkt en vanochtend kan er lokaal nog een lichte regenbui voorkomen. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe.

De temperatuur komt uit op maximaal 6 graden. De zwakke tot matige westenwind krimpt naar het zuidwesten. In de loop van de avond en vannacht passeert een regengebied. De temperatuur daalt naar 4 graden aan zee en 2 graden in het oosten van de regio. De zuidwestenwind waait matig en aan zee krachtig.

Morgen is er veel bewolking met af en toe zon en vallen verspreid enkele buien met kans op hagel. In de middag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt en in de namiddag en avond gaat het regenen, lokaal zou er ook wat natte sneeuw kunnen vallen. Het wordt in de middag een graad of 6. De zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Weekeinde met regen en zondag wat zon

Zaterdag wordt de slechtste dag van het weekend. Het is dan bewolkt met in de loop van de dag vanuit het westen veel regen. Er staat dan ook een stevige wind uit het zuiden. Vanaf zondag zien we een licht wisselvallig weertype met veel bewolking, soms wat zon en van tijd tot tijd een regenbui. In het weekend wordt het een graad of 7, vanaf maandag loopt de temperatuur verder op naar 9 graden. Een overgang naar een serieuze vorstperiode wordt tot de helft van deze maand niet verwacht en dan zit de meteorologische winter er alweer voor de helft op.

Tussen 1-10 januari: maximum 6,5 graden, minimum 1,6 graden. Neerslag 23,8 mm.