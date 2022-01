Vuurwerkbom brengt schade toe aan woning en auto uitgebrand door brandende kerstboom

Bij de explosie raakte niemand gewond. De politie heeft geen idee waarom juist bij deze bewoners een vuurwerkbom voor de deur werd gegooid. De bom zou hebben bestaan uit flessen brandstof en nitraat.

De brandweer had de brand die ontstond na de knal snel onder controle. In de omgeving van de woning is onderzoek gedaan. Er is nog niemand aangehouden.

Tegen de voordeur van een huis aan de Nieuwehaven gooide iemand een vuurwerkbom waarna de deur vlam vatte. | Foto: MediaTV

Later in de nacht van woensdag op donderdag ging de brandweer met spoed naar de Park Vossendijk in Hoogvliet. Daar stond een auto in lichterlaaie. Er is ook politieonderzoek gedaan.

De politie laat weten ook in dit geval nog niet te weten wie de brand heeft veroorzaakt. Wel laat de politie weten dat aan de voorkant van de auto een kerstboom lag. Waarschijnlijk is deze in brand gestoken waarna het vuur oversprong naar het voertuig. De auto brandde volledig uit.