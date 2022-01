Stroomstoring in Spijkenisse na twaalf uur voorbij

De stroomstoring ontstond vlak voor 9:00 uur vanwege een brand in de kelder van een verdeelstation aan de Aldebaranstraat in de wijk Sterrenkwartier. Om de problemen te verhelpen heeft Stedin twee grote aggregaten gezet bij het beschadigde verdeelstation. Ook zijn elf noodaggregaten gezet in centrum en de wijk De Hoek. Drie aggregaten in de Hoek zijn later op de avond weer weggehaald. Hoe lang de aggregaten in het centrum blijven staan is nu nog niet duidelijk.

Rond 22.00 uur is nog niet overal stroom. Zo is het op verschillende plekken in de Oranjebuurt nog donker. Stedin heeft monteurs naar de desbetreffende straten gestuurd.

Net gerenoveerd station

Het station waar de brand plaatsvond werd vorig jaar nog volledig gerenoveerd door Stedin. Volgens de brandweer werd in eerste instantie rook op het hoogspanningsnet gezien, waarna een elektrakast in het station vlam vatte. "Uit onderzoek in het verdeelstation is gebleken dat een deel van het station niet meer te gebruiken is", zegt een woordvoerder van Stedin.

De woordvoerder bevestigt aan Rijnmond dat het verdeelstation nog maar net was geïnstalleerd aan de Aldebaranstraat. "De machines waren nog maar een paar maanden oud", zegt de woordvoerder. "Daarom zijn we ook heel erg geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaak van de brand."

Inwoners van Spijkenisse zonder stroom, konden vanaf 17:00 uur terecht in het stadhuis voor een warme drank en iets te eten. Zij konden daar bijvoorbeeld ook hun telefoon opladen.

Tekst gaat verder onder de beelden van de brand.

Ziekenhuis heeft wel weer stroom

Door de stroomuitval kwamen meerdere liften waar mensen in zaten stil te vallen. Verder werd de politie ingezet om het verkeer in Spijkenisse in goede banen te leiden. Het metroverkeer had geen last van de stroomstoring, net als het Spijkenisse Medisch Centrum, dat gebruik maakte van een noodstroomvoorziening. Inmiddels zit het ziekenhuis, net als bijna duizend andere klanten, weer op het reguliere stroomnet, meldt Stedin in een update om 10:45 uur. Operaties werden desondanks niet uitgevoerd.

Gedupeerden hebben recht op 35 euro vergoeding over de eerste vier uur stroomuitval, elke volgende storing van vier uur kost Stedin 20 euro per aansluiting. Gedupeerden hoeven geen formulier in te vullen: geld wordt automatisch door Stedin overgemaakt.

Bij twee verzorgingslocaties van Careyn in Spijkenisse, de Vier Ambachten en de Vier Rozen, werden maatregelen genomen om te zorgen dat cliënten voortdurend zuurstofapparatuur kunnen gebruiken.