Stroomstoring legt groot deel van Spijkenisse plat

De stroomstoring ontstond vlak voor 9:00 uur vanwege een brand in een elektrakast aan de Aldebaranstraat in de wijk Sterrenkwartier. Volgens de brandweer werd in eerste instantie rook op het hoogspanningsnet gezien, waarna de kast vlam vatte. De brand wordt nog altijd geblust.

Door de stroomuitval zijn meerdere liften waar mensen inzitten stil komen te vallen. Verder is de politie ingezet om het verkeer in Spijkenisse in goede banen te leiden. Het metroverkeer heeft geen last van de stroomstoring, net als het Spijkenisse Medisch Centrum, dat gebruik maakte van een noodstroomvoorziening. Inmiddels zit het ziekenhuis, net als bijna duizend andere klanten, weer op het reguliere stroomnet, meldt Stedin in een update om 10:45 uur.

Volgens Stedin zijn monteurs ter plaatse voor onderzoek en om het netwerk zo snel mogelijk te herstellen. Wanneer de storing volledig is opgelost is nog onbekend. Het kan nog wel vier uur duren voordat alle schade aan de elektrakast is hersteld.