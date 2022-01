Vogelgriep houdt eigenaren pluimveehouderij in de greep: 'schiet vol als ik terugdenk aan ruiming'

Via live camerabeelden op YouTube zijn de lege grasvelden van de pluimveehouderij van Sjef en Hanneke de Baar te zien. Normaal gesproken lopen de kippen daar rond, hetgeen hun eitjes het keurmerk 'vrije uitloop- kippen geeft. Maar van die vrije uitloop is sinds oktober vorig jaar niets meer over. Toen de vogelgriep uitbrak in Nederland en andere landen in Europa moesten ze dag en nacht de stal in. Daar zitten ze nu, vertelt eigenaar Sjef de Baar van pluimveebedrijf Eibaar aan Rijnmond-verslaggever Suzanne Mulder.

Mulder moet voor het hek van de boerderij blijven staan met haar microfoon. Het terrein is voor haar en anderen streng verboden toegang. Mensen en andere dieren dan vogels, zoals raten en katten, kunnen het virus immers ook overdragen. Alleen gaan zij er niet aan dood. Vogels wel. Om besmetting te voorkomen moet iedereen zo ver mogelijk bij de kippen vandaan blijven.

Russisch roulette

De kippen zijn gewend aan voortdurend gewandel en gescharrel door de velden van de boerderij. Dus dat ze nu ineens met duizenden bij elkaar in een stal zitten, levert ze stress op. "De eerste weken is het echt niet leuk om de stal in te lopen", zegt De Baar. "Dan zijn de kippen chagrijnig."

Het kan voorkomen dat de kippen op elkaar gaan zitten pikken, zegt De Baar. Om de sfeer in het hennenlegioen te verbeteren, leidt hij ze af met een graanstrooimachine. De oudere kippen geeft hij meer ruimte in de stal. "Wij moeten zorgen dat onze kippen het naar hun zin hebben."

De stress loopt op nu de ophokplicht al maanden duurt en de vogelgriep nog steeds rondwaart. "Het is net Russisch roulette. Je weet nooit waar een besmetting vandaan komt. Het is zeer besmettelijk voor wilde vogels. Het kan komen van ganzen die overvliegen. Dat doen ze elke dag. Er is veel ongedierte. Sinds de gemeente gestopt is met rattenbestrijding wemelt het hier van de ratten."

Ook is hij bang dat eigenaren van hobbykippen hun beestjes niet ophokken en zich niet houden aan de hygiënemaatregelen van het RIVM die tijdens vogelgriep gelden voor pluimveehouders. "Als je je niet verkleedt nadat je met de kippen in aanraking geweest bent, kun je het virus overdragen waardoor andere kippen besmet raken." Mensen met hobbykippen moeten hun dieren ook ophokken en hun kleding wassen als ze bij het hok geweest zijn, vindt De Baar.

Brok in keel over ruiming in 2020

Als de ophokplicht nog veel langer duurt, zakt de prijs van de eieren die de kippen van Eibaar leggen. "Na 16 weken op stal kunnen we de eieren niet meer verkopen als vrije uitloop." Dat is dus vanaf februari. "Dan zakt de verkoopprijs met 2 tot 3 cent."

Hij verwacht dat de vogelgriep pas tegen april zal luwen. Dat betekent dus sowieso een financiële strop. Maar dat is niet het ergste, zegt De Baar. Hij schiet vol als hij terugdenkt aan de ruiming van 40 duizend kippen in december 2020 toen er vogelgriep uitbrak in een van zijn twee stallen. De ventilatie in de door het virus geplaagde stal moest toen uit. De ruimingsdienst blies CO2 de stal in waardoor de kippen stikten.

"Ik moest zelf de knop van de ventilatie omdraaien", zegt De Baar met een brok in zijn keel. Dat was nodig om te voorkomen dat de CO2 de ruimte weer uit zou gaan waardoor de besmette kippen langer zouden blijven leven, aldus De Baar. Het gebeurde grijpt hem nog steeds aan. "Dat blijft je wel bij."