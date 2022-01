Openhartige Sparta-doelman Coremans: 'Ik heb getwijfeld om te stoppen'

Van het gegeven dat het spelen van wedstrijden een positieve invloed heeft op een speler, lijkt de dertigjarige Tim Coremans hét schoolvoorbeeld. De doelman straalt, lijkt tijdens het interview de blijheid zelve. "Ik heb in de vakantie doorgetraind, zit er lekker in. Het gevoel is gewoon heel goed", vertelt Coremans.

Toch was dat lange tijd heel anders. Hoewel de Bredase doelman door de afwezigheid van Maduka Okoye - die naar de Afrika Cup is - en de geblesseerde Benjamin van Leer nu plots eerste doelman is van Sparta, kende hij moeilijke jaren. "In die periode was ik echt niet de leukste thuis. Ik had een kort lontje en was niet zo vrolijk als normaal."

Een slepende knieblessure nam destijds al zijn plezier in het voetbal weg. Na iedere training die hij voltooide, zwol zijn knie op. En beter, dat werd het ook niet. In de kerstperiode rondom 2020 was Coremans er klaar mee. "Ik dacht in die periode serieus aan stoppen. Toch belde ik nog de dokter om een MRI-scan aan te vragen, maar hij nam niet op. Achteraf maar goed ook, want daardoor moest ik het aankijken en werd het plots tóch beter. Heel bizar eigenlijk."

Tim Coremans verricht een redding tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen | Foto: Pieter van der Woude/Orange Pictures

Coremans herstelde uiteindelijk dus, maar moest lang wachten op een kans. Zijn laatste wedstrijd voor Sparta dateerde tot voorkort van 18 december 2019 (!). Tot hij op 11 december, tegen Heerenveen, vanwege een blessure bij zowel Okoye als Benjamin van Leer de kans kreeg en prompt de nul hield.

"Rondom die wedstrijd kon ik er nog niet echt van genieten, maar dat heb ik de voorbije weken alsnog wel gedaan. Dit is waar je het allemaal voor doet, dat lange revalidatietraject en die blessure schoten dan ook nog regelmatig door mijn hoofd."

Coremans mocht vervolgens ook in het bekerduel met Vitesse (2-1 nederlaag) opdraven, maar moest in de laatste twee duels voor de winterstop weer plaatsmaken voor de herstelde Okoye. Toch wacht Coremans direct na de winterstop een nieuwe kans, omdat de Nigeriaan de komende weken met zijn vaderland actief is op de Afrika Cup.

"Hoe reëel het is dat ik de komende weken ga keepen? Heel reëel, denk ik. Mijn grote doel is om dit in ieder geval zo lang mogelijk vast te houden. Ik zie het als een mooie kans om Sparta te laten zien dat ze de optie in mijn contract moeten lichten."

