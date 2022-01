Feyenoorder Antonnuci op huurbasis naar Volendam

Feyenoord verhuurt Francesco Antonnuci weer aan zijn oude club FC Volendam. De 22-jarige middenvelder verkast per direct naar de koploper uit de Keuken Kampioen Divisie. Mocht Volendam ook daadwerkelijk promoveren dan is de Belg ook volgend jaar actief bij de ploeg van Wim Jonk.

Feyenoord kocht Antonnuci vorig jaar via een ingewikkelde constructie samen met FC Volendam van Monaco. Direct werd hij gestald bij Volendam, waar hij toen al op huurbasis speelde. Daar was de middenvelder onomstreden basisspeler. Bij Feyenoord kreeg hij dit seizoen onder trainer Arne Slot al snel te maken met blessureleed. Mede om die reden kwam hij alleen tijdens de voorbereiding en de voorronde van de Conference League in actie voor Feyenoord.

Antonnuci is na Mark Diemers (Hannover 96) en Christian Conteh (FC Dordrecht) de derde speler die deze week door Feyenoord wordt verhuurd.