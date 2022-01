Steeds meer dieren hebben obesitas: dierenziekenhuis waarschuwt voor grote gevolgen

Je kent het wel: toch nog dat ene kleine stukje worst aan je hond geven, of dat ene snoepje aan je kat. Volgens Liebsbeth Hamers, paraveterinair bij dierenziekenhuis AniCura, ziet in het dierenziekenhuis een toename van het aantal huisdieren met obesitas door corona. “De gevolgen hiervan zijn groot.”

“Uit onderzoek blijkt dat de helft van onze huisdieren te dik is, een deel daarvan heeft obesitas en ook daarin zijn weer allemaal categorieën te zien”, vertelt Hamers als ze bezig is met het onderzoeken van Finn. Finn is een hond die ‘erg rond’ is en de gevolgen daarvan elke dag ervaart. Zo kan hij volgens Hamers niet zomaar extra uitgelaten worden, omdat hij pas geopereerd is aan zijn pootje. “Het is bij hem extra belangrijk om zijn voer te laten aanpassen op zijn dieet.”

Overgewicht zorgt dat huisdieren sneller last hebben van verschillende ziektes. Hamers: “Denk aan ademhalingsproblemen of suikerziekten. Ik kan nog wel even doorgaan met het opnoemen van gevolgen van obesitas.” Daarnaast blijkt volgens de dierenartsassistente uit onderzoek dat kanker ook een van de mogelijke gevolgen zijn.

De lichaamsconditie

Dan is natuurlijk de vraag: hoe herken je of je dier té dik is? “Als je naar je dier kijkt, zie je wel of hij wat dikker is”, maar volgens Hamers is het beter om naar de lichaamsconditie te kijken. “Voel bijvoorbeeld aan zijn ribbenkast. Als ik bij Finn voel, voel ik zijn ribben niet meer. Wanneer ik achter hem sta, voel ik ook over zijn lichaam heen.” Zo kijkt Hamers of hij nog een taille heeft: “Bij Finn is het echt minimaal.”

Als baasje is het mogelijk om zelf naar de lichaamsconditie van je huisdier te kijken. “Je moet hier wel een beetje handigheid in krijgen. Misschien belangrijker nog: wees eerlijk, want je moet objectief blijven. Als het je eigen dier is, wil je nog wel eens een beetje smokkelen.”

Benieuwd naar de ideale tip om je dier te laten afvallen? Bekijk het hier: